Для морозних вечорів: готуємо мексиканський суп, який зігріє і наситить
У морозні вечори хочеться скуштувати особливу страву. І саме тут на допомогу приходить густий, ароматний мексиканський суп.
Ця страва поєднує насичені смаки спецій, ніжність фрикадельок і пікантність томатів, інформує 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie. Це більше, ніж просто суп – це справжнє тепло в тарілці.
До теми В борщі цей інгредієнт зайвий: який овоч предки не використовували – він видасть аматора
Рецепт мексиканського супу
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 10 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цибулі;
– 15 грамів часнику;
– 200 грамів печериць;
– 140 грамів червоного перцю;
– 400 грамів червоної квасолі;
– 70 грамів консервованої кукурудзи;
– 500 мілілітрів курячого бульйону;
– 400 грамів яловичого фаршу;
– 90 грамів тостового хліба;
– 125 грамів сиру моцарела;
– 50 грамів сиру гауда;
– 75 грамів томатної пасти;
– сіль, перець, паприка солодка, куркума, перець чилі, часник, часник гранульований – до смаку.
Приготування:
- У великій сковороді розтопіть масло і додайте пропущений через прес часник, дрібно поріжте цибулю і наріжте четвертинками гриби.
- Перець поріжте кубиками.Всипте щіпку солі. Обсмажуйте овочі близько 5 хвилин.
- Тим часом доведіть бульйон до кипіння.
- В іншій каструлі закип’ятіть приблизно 1 літр води для приготування фрикадельок.
- Приправте фарш спеціями і ретельно перемішайте. Сформуйте невеликі тюфтельки.
- Коли вода закипить, додайте фрикадельки. Готуйте їх приблизно 5 хвилин після того, як вони піднімуться на поверхню води, і злийте воду. Відкладіть фрикадельки в сторону.
- Додайте зварений бульйон до пасерованих овочів. Також всипте квасолю, кукурудзу, додайте томатну пасту. Перемішайте і залиште кипіти близько 10 хвилин.
- Коли все закипить, додайте фрикадельки і спробуйте страву. При необхідності приправте. Якщо суп занадто густий, додайте воду або бульйон. Варіть ще 5 хвилин.
- Розріжте хліб навпіл, сформувавши трикутники. Посипте трохи гранульованого часнику на хліб. Посипте його тертим жовтим сиром. Випікайте тости в духовці близько 5 хвилин – поки сир не підрум'яниться.
- Перелийте суп у миску. Додайте сир моцарела. Подавайте суп з тостами.
Що приготувати на сніданок: рецепт з яблуками.