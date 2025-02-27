Ця страва поєднує насичені смаки спецій, ніжність фрикадельок і пікантність томатів, інформує 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie. Це більше, ніж просто суп – це справжнє тепло в тарілці.

До теми В борщі цей інгредієнт зайвий: який овоч предки не використовували – він видасть аматора

Рецепт мексиканського супу

Час: 1 година

1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 10 грамів вершкового масла;

– 100 грамів цибулі;

– 15 грамів часнику;

– 200 грамів печериць;

– 140 грамів червоного перцю;

– 400 грамів червоної квасолі;

– 70 грамів консервованої кукурудзи;

– 500 мілілітрів курячого бульйону;

– 400 грамів яловичого фаршу;

– 90 грамів тостового хліба;

– 125 грамів сиру моцарела;

– 50 грамів сиру гауда;

– 75 грамів томатної пасти;

– сіль, перець, паприка солодка, куркума, перець чилі, часник, часник гранульований – до смаку.

Приготування:

У великій сковороді розтопіть масло і додайте пропущений через прес часник, дрібно поріжте цибулю і наріжте четвертинками гриби. Перець поріжте кубиками.Всипте щіпку солі. Обсмажуйте овочі близько 5 хвилин. Тим часом доведіть бульйон до кипіння. В іншій каструлі закип’ятіть приблизно 1 літр води для приготування фрикадельок. Приправте фарш спеціями і ретельно перемішайте. Сформуйте невеликі тюфтельки. Коли вода закипить, додайте фрикадельки. Готуйте їх приблизно 5 хвилин після того, як вони піднімуться на поверхню води, і злийте воду. Відкладіть фрикадельки в сторону. Додайте зварений бульйон до пасерованих овочів. Також всипте квасолю, кукурудзу, додайте томатну пасту. Перемішайте і залиште кипіти близько 10 хвилин. Коли все закипить, додайте фрикадельки і спробуйте страву. При необхідності приправте. Якщо суп занадто густий, додайте воду або бульйон. Варіть ще 5 хвилин. Розріжте хліб навпіл, сформувавши трикутники. Посипте трохи гранульованого часнику на хліб. Посипте його тертим жовтим сиром. Випікайте тости в духовці близько 5 хвилин – поки сир не підрум'яниться. Перелийте суп у миску. Додайте сир моцарела. Подавайте суп з тостами.

Що приготувати на сніданок: рецепт з яблуками.