Это блюдо сочетает насыщенные вкусы специй, нежность фрикаделек и пикантность томатов, информирует 24 Канал со ссылкой на Fajne gotowanie. Это больше, чем просто суп– это настоящее тепло в тарелке.
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Рецепт мексиканского супа
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 10 граммов сливочного масла;
– 100 граммов лука;
– 15 граммов чеснока;
– 200 граммов шампиньонов;
– 140 граммов красного перца;
– 400 грамм красной фасоли;
– 70 граммов консервированной кукурузы;
– 500 миллилитров куриного бульона;
– 400 граммов говяжьего фарша;
– 90 граммов тостового хлеба;
– 125 граммов сыра моцарелла;
– 50 граммов сыра гауда;
– 75 грамм томатной пасты;
– соль, перец, паприка сладкая, куркума, перец чили, чеснок, чеснок гранулированный – по вкусу.
Приготовление:
- В большой сковороде растопите масло и добавьте пропущенный через пресс чеснок, мелко порежьте лук и нарежьте четвертинками грибы.
- Перец порежьте кубиками. Всыпьте щепотку соли. Обжаривайте овощи около 5 минут.
- Тем временем доведите бульон до кипения.
- В другой кастрюле вскипятите примерно 1 литр воды для приготовления фрикаделек.
- Приправьте фарш специями и кропотливо перемешайте. Сформируйте небольшие тефтели.
- Когда вода закипит, добавьте фрикадельки. Готовьте их примерно 5 минут после того, как они поднимутся на поверхность воды, и слейте воду. Отложите фрикадельки в сторону.
- Добавьте сваренный бульон в пассерованные овощи. Также всыпьте фасоль, кукурузу, добавьте томатную пасту. Перемешайте и оставьте кипеть около 10 минут.
- Когда все закипит, добавьте фрикадельку и попробуйте блюдо. При необходимости приправьте. Если суп слишком густой, добавьте воду или бульон. Варите еще 5 минут.
- Разрежьте хлеб пополам, сформировав треугольники. Посыпьте немного гранулированного чеснока на хлеб. Посыпьте его тертым желтым творогом. Выпекайте тосты в духовке около 5 минут– пока сыр не подрумянится.
- Перелейте суп в миску. Добавьте сыр моцареллу. Подавайте суп с тостами.
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