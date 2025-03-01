Швидко, бюджетно і смачно: неодмінно приготуйте це пісочне печиво з джемом

Пісочне печиво з джемом – безпрограшний варіант домашньої випічки. Це поєднання ніжного, розсипчастого пісочного тіста з ароматною начинкою, огорнуте ідеально золотистою скоринкою.

Воно дуже швидко готується, а ще швидше з'їдається. Рецептом пісочного печива з джемом ділиться 24 Канал з посиланням на Novosti24.

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Пісочне печиво з джемом

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 200 грамів борошна;

– 150 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 200 грамів джему/варення;

– 1 пакетик ванільного цукру.

Приготування:

Візьміть миску, змішайте в ній борошно з цукром, потім додайте сіль та ванільний цукор.

Натріть на тертці холодне вершкове масло. Зробіть крихку масу й поставте її у морозилку на 30 хвилин.

Підготуйте деко для випікання. Тим часом дістаньте з морозилки крихке тісто й формуйте печиво. Для цього візьміть ложку. Наберіть у ложку тісто й викладайте на деко, застелене пергаментом.

Після цього зверху кладіть 1 ложку джему й знову 1 ложку тіста за бажанням. Можна зробити начинку відкритою.

Поставте випікати у духовку, розігріту до 175 градусів на 15 – 20 хвилин. Дайте йому 5 хвилин, щоб охолонути – якраз встигнете заварити чай.

Смачного!

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