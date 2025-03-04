Пухкі вареники на кефірі без яєць: за цим рецептом виходять неймовірно ніжними

Вареники з тіста на кефірі без яєць – це справжній кулінарний прорив, який обіцяє винятково ніжну та легку текстуру. Пироги будуть надзвичайно пухкими й танутимуть у роті.

Саме таким рецептом вареників ділиться 24 Канал з посиланням на українського ресторатора Володимира Ярославського. Приготувавши їх один раз, інших вже не захочеться.

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Пухкі вареники на кефірі без яєць

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

Інгредієнти для тіста:

– 300 мілілітрів кефіру;

– 500 – 530 грамів борошна;

– 8 грамів соди (або пакетик розпушувача);

– дрібка солі.



Для начинки:

– 1 пачка сиру;

– 1 маленьке яйце або жовток;

– 50 грамів цукру.

Як приготувати пухкі вареники: дивіться відео

Приготування:

Додайте в кефір сіль і соду, швидко перемішайте. Додайте борошно й замісіть тісто.

Сформуйте тісто у валик, підсипаючи трохи борошна. Наріжте невеличкими "шайбами", розплющіть руками, формуючи плаский округлий виріб.

Наповніть начинкою й загорніть. Продовжуйте поки не закінчиться тісто і начинка.

Варіть на пару на марлі під мискою 5 хвилин.

Викладіть у миску й змастіть вершковим маслом. Подавати варто зі сметаною.

Смачного!

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