До гарніру навіть не доведеться готувати мʼясо: як швидко подати грибочки у сметані

Коли часу обмаль, а сил немає, не обовʼязково одразу замовляти доставку. Буквально кілька хвилин – і на вашому столі вже стоїть смачна страва.

Печериці у сметані – це чудовий вихід з ситуації, коли довго стояти біля плити немає ані сил, ані бажання. Вони легкі у приготуванні й ідеально доповнять той гарнір, який є у вашому холодильнику, розповідає Doradca Smaku.

Читайте також Які крупи не можна мити перед приготуванням: ви можете зіпсувати гарнір

Як швидко приготувати печериці у сметані?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів печериць;

– 1 цибулина;

– 2 – 3 столові ложки олії;

– сіль до смаку;

– 3 – 4 столові ложки сметани;

– петрушка, кріп, зелена цибулька.

Приготування:

Спочатку необхідно добре вимити та почистити гриби, після чого залишити їх у холодній воді. Тим часом підготуйте цибулю: зніміть лушпиння та дрібно її наріжте. Обсмажте цибулю на розігрітій олії в глибокій сковорідці, доки вона не стане м'якою та напівпрозорою. Далі додайте до цибулі гриби, нашатковані тонкими пластинками. Постійно помішуючи, смажте суміш до повного зникнення зайвого соку, щоб гриби встигли набути золотистого відтінку. На завершальному етапі влийте сметану, всипте нарізану зелень та додайте сіль за смаком. Усе ретельно з'єднайте і потримайте на вогні ще кілька хвилин до повної готовності.

Як вибрати печериці?

Щоб вибрати свіжі печериці, дивіться на їхній колір та пружність. Капелюшки мають бути чистими, білими або кремовими), без темних плям та липкого нальоту, радить Akademia Smaku.

На дотик гриб повинен бути твердим. Якщо він м’який або в’ялий – він уже несвіжий. Також зазирніть під капелюшок. Найкраще, коли ніжка щільно з'єднана з шапкою білою плівкою.

Що смачного приготувати?