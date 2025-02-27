Смак так само королівський, як і назва: готуємо улюблений Сметанник, але цього разу – з секретом
Часто можна почути нарікання, що Сметанник – один із найважчих десертів. Це зовсім не так, якщо звертатися до канонічного рецепта цього смаколика.
Секрет ідеального сметанника полягає у згущеному молоці. Якщо додати його до сметани, то коржі не просто будуть ніжними, а й набудуть карамельних смакових відтінків, розповідає 24 Канал з посиланням на УНІАН.
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Рецепт Сметанника
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 банка згущеного молока;
– 100 грамів вершкового масла;
– 300 грамів борошна;
– 400 грамів 20% сметани;
– 150 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 чайна ложка 9% оцту.
Приготування:
Заздалегідь дістаньте масло з холодильника, щоб воно розм'якшилося природним чином. Не використовуйте плиту чи мікрохвильовку для розтоплення.
Коли масло стане м'яким, викладіть його в миску, додайте яйця та перемішайте до однорідної консистенції за допомогою виделки, вінчика або міксера. Далі влийте згущене молоко і ще раз перемішайте.
Загасіть соду оцтом і додайте до яєчної маси. Просійте борошно, додайте порціями, постійно перемішуючи. Розділіть тісто на 2 рівні частини.
Змастіть форму для випікання маслом або застеліть пергаментом, влийте першу частину тіста і випікайте у духовці при 180 градусів протягом 30 – 40 хвилин. Коли корж охолоне, вийміть з форми і спечіть другий корж таким же чином.
Розріжте кожен корж вздовж, щоб отримати чотири коржі. В окремій мисці збийте сметану з цукром до однорідної консистенції (чим довше – тим краще, оптимально збивати 10 – 15 хвилин). Поставте крем на 1 годину в холодильник.
Після охолодження крему зберіть торт: викладіть перший корж, змастіть кремом, повторіть з рештою коржів.
Обріжте краї торта для рівного вигляду. Подрібніть четвертий корж на крихту і обсипте торт з усіх боків. Для кращого прилипання крихти змішайте її з рештками крему. Приберіть торт у холодильник на ніч. Вранці подавайте смачний Сметанник до столу.
Смачного!
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