"Спартак" дійсно можна зробити на сковорідці: спробуйте оригінальний рецепт торта

"Спартак" цілком заслужено входить до переліку улюблених тортів. Він легкий у приготуванні та дарує просто дивовижний баланс смаків.

Торт "Спартак" ніколи не входив до переліку складних десертів, однак ніколи не буде зайвим спростити собі життя. Рецепт з TikTok cook_julija_simonchuk дозволить вам насолоджуватися цим десертом куди частіше!

Як приготувати "Спартак" на сковороді?

Час : 1 година + просочування

: 1 година + просочування Порцій: 8

Інгредієнти:

коржі:

– 380 грамів борошна;

– 4 яйця;

– 150 грамів цукру;

– 110 грамів масла;

– 80 грамів меду;

– 1,5 чайної ложки соди;

– 30 грамів какао;

крем:

– 600 мілілітрів молока;

– 200 грамів цукру;

– 1 яйце;

– 60 грамів крохмалю;

– 100 грамів масла.

Готуємо улюблений "Спартак" на сковороді: відео

Приготування:

Спочатку крем. У каструлі змішайте яйце, цукор і крохмаль, влийте молоко. Варіть на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Додайте масло, зніміть з плити й розмішайте до однорідності. Накрийте плівкою "в контакт" та охолодіть. Тепер коржі. У каструлі з’єднайте цукор, яйця, мед і соду. Заварюйте на середньому вогні, помішуючи, до карамельного відтінку. Додайте масло, остудіть, всипте какао й борошно, замісіть тісто. Поділіть на 10 частин, кожну тонко розкачайте та підсмажте на сухій пательні з обох боків. Перемажте коржі кремом. Змішайте цукор, какао й воду, доведіть до кипіння та варіть 2 – 4 хвилини, помішуючи. Зніміть з вогню, додайте масло й одразу залийте торт.

У чому секрет ідеального крему для "Спартака"?

Заварювати основу краще не на цілих яйцях, а лише на жовтках. Це зробить текстуру крему шовковистою і прибере "яєчний" присмак, який іноді дає білок, радить Haps.

А ще треба памʼятати про магію однакових температур. Це найголовніший секрет, щоб крем не розшарувався. Коли ви збиваєте вершкове масло і додаєте до нього заварну кашу, вони обов'язково мають бути кімнатної температури.

Якщо каша буде хоч трохи теплішою за масло, то воно розтане і перетвориться на жовту калюжу. А в протилежному випадку масло покриється крупинками, які "вбʼють" гладку структуру крему.

