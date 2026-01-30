"Спартак" дійсно можна зробити на сковорідці: спробуйте оригінальний рецепт торта
- Торт "Спартак" можна приготувати на сковорідці – це легко та швидко.
- Інгредієнти включають борошно, яйця, цукор, масло, мед, соду, какао для коржів і молоко, цукор, яйце, крохмаль, масло для крему.
"Спартак" цілком заслужено входить до переліку улюблених тортів. Він легкий у приготуванні та дарує просто дивовижний баланс смаків.
Торт "Спартак" ніколи не входив до переліку складних десертів, однак ніколи не буде зайвим спростити собі життя. Рецепт з TikTok cook_julija_simonchuk дозволить вам насолоджуватися цим десертом куди частіше!
Як приготувати "Спартак" на сковороді?
- Час: 1 година + просочування
- Порцій: 8
Інгредієнти:
коржі:
– 380 грамів борошна;
– 4 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 110 грамів масла;
– 80 грамів меду;
– 1,5 чайної ложки соди;
– 30 грамів какао;
крем:
– 600 мілілітрів молока;
– 200 грамів цукру;
– 1 яйце;
– 60 грамів крохмалю;
– 100 грамів масла.
Готуємо улюблений "Спартак" на сковороді: відео
Приготування:
- Спочатку крем. У каструлі змішайте яйце, цукор і крохмаль, влийте молоко. Варіть на слабкому вогні, постійно помішуючи, до загустіння.
- Додайте масло, зніміть з плити й розмішайте до однорідності. Накрийте плівкою "в контакт" та охолодіть.
- Тепер коржі. У каструлі з’єднайте цукор, яйця, мед і соду. Заварюйте на середньому вогні, помішуючи, до карамельного відтінку.
- Додайте масло, остудіть, всипте какао й борошно, замісіть тісто. Поділіть на 10 частин, кожну тонко розкачайте та підсмажте на сухій пательні з обох боків.
- Перемажте коржі кремом.
- Змішайте цукор, какао й воду, доведіть до кипіння та варіть 2 – 4 хвилини, помішуючи.
- Зніміть з вогню, додайте масло й одразу залийте торт.
У чому секрет ідеального крему для "Спартака"?
Заварювати основу краще не на цілих яйцях, а лише на жовтках. Це зробить текстуру крему шовковистою і прибере "яєчний" присмак, який іноді дає білок, радить Haps.
А ще треба памʼятати про магію однакових температур. Це найголовніший секрет, щоб крем не розшарувався. Коли ви збиваєте вершкове масло і додаєте до нього заварну кашу, вони обов'язково мають бути кімнатної температури.
Якщо каша буде хоч трохи теплішою за масло, то воно розтане і перетвориться на жовту калюжу. А в протилежному випадку масло покриється крупинками, які "вбʼють" гладку структуру крему.
