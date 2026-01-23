Торт без духовки за 15 хвилин: зберігайте та насолоджуйтеся

Вихідні завжди дарують можливість насолодитися чимось особливим. Але це зовсім не означає, що вільний час треба витрачати на кухні!

Щоб потішити себе солоденьким, не обовʼязково йти до кавʼярні або довго чаклувати біля плити. Зберігайте рецепт порталу "Господинька" та насолоджуйтеся десертом без зайвих турбот.

Як швидко приготувати торт без випікання?

Час : 15 хвилин + просочування

: 15 хвилин + просочування Порцій: 8

Інгредієнти:

тісто:

– 200 грамів кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– 100 грамів цукру;

– 260 грамів борошна;

– 10 грамів розпушувача;

крем:

– 2 яйця;

– 150 грамів сметани;

– 170 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 2 столові ложки борошна;

– 2 столові ложки крохмалю;

– 450 мілілітрів молока;

– 80 грамів вершкового масла.

Насолода без зусиль / Фото "Господинька"

Приготування:

Всі інгредієнти для тіста добре перемішуємо та ділимо на 8 частин. З кожної частинки розкатуємо корж та обсмажуємо на сухій пательні до золотистості. Нерівні краї зрізаємо та подрібнюємо – це буде посипка. Збиваємо інгредієнти для крему, окрім масла та молока. Молоко нагріваємо та додаємо поступово, щоб не згорнувся яєчний білок. В кінці додаємо масло та добре перемішуємо. Перемащуємо коржі кремом та посипаємо крихтою. Ставимо на кілька годин у холодильник, щоб торт добре просочився

Чому в крем краще додавати гаряче молоко?

Заварний крем додасть вашому десерту смаку та колориту. Завдяки гарячому молоку в ньому точно не буде жодних грудочок, розповідає Haps.

Під впливом температури борошно та крохмаль також краще розкривається, тому текстура вашого крему буде просто ідеальною.

