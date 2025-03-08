Як почистити рибу швидко та акуратно: хитрі й прості способи

Риба вже давно стала улюбленим продуктом для багатьох людей. Як прісноводні, так і морські види риби відомі своїми смаковими якостями та корисними властивостями. Експерти рекомендують регулярно включати рибу в раціон, особливо дітям і людям похилого віку.

З риби можна приготувати безліч страв. Однак, однією з найпоширеніших перешкод у приготуванні є очищення риби від луски – процес, який може приглушити ентузіазм навіть найпристрасніших домашніх кулінарів. На щастя, існує простий метод, який може спростити цей процес, пише 24 Канал з посиланням на UA Vestnik.

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Якщо чистити рибу, то тільки так

Цей простий спосіб спростить процес очищення риби від луски.

Рибу викладіть в велику миску або мийку і полийте кип'ятком.

Спочатку з одного боку (10 – 15 секунд), а потім з другого. Воду злийте.

Після такої процедури луска швидко і легко знімається: чи ножем, чи спеціальною терткою для чищення риби, чи навіть рукою. Більше не треба годинами чистити рибу перед приготуванням.



Як швидко почистити рибу / Фото Unsplash

Інші методи чищення риби

У воді

Рибу замочіть в холодній воді на 15 хвилин, що дозволить розм'якшити луску. А щоб луска не розліталася по всій кухні, чистьте її ножем, не виймаючи з води, просуваючись від хвоста до голови. В цьому разі луска залишається у воді.

Терткою

За допомогою терки можна очистити від луски будь-яку рибу. Зручно для цього користуватися теркою великого розміру. Велика луска очищається саме теркою, а дрібна традиційно за допомогою ножа.

Ложкою

Риба обробляється швидко, а кухня залишається чистою. До миски покладіть рибу, налийте води, щоб тільки покривала рибу, візьміть чайну ложку і почніть згрібати луску від хвоста до голови. Луска залишається на ложці або у воді.

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