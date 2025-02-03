Сім'я з'їсть все до крихти: суперм'які та ніжні курячі котлетки за рецептом Пави

Курячі лимонні котлети – це унікальна варіація класичної страви. Відомі своєю соковитою текстурою та легким цитрусовим ароматом, ці котлети не залишать байдужими нікого.

Вдячності рідних не буде меж, щойно ви подасте їх до столу. 24 Канал з посиланням на кухаря та переможця шоу "МастерШеф-7" Вадима Бжезинського (Пави) ділиться рецептом ніжних курячих котлет з лимоном.

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Курячі котлети від Пави

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячого фаршу;

– 1 яйце куряче;

– 100 грамів булочки або м'якуша хліба;

– 100 мілілітрів вершків 20-30%;

– 2 цибулі;

– 1 лимон (цедра та сік);

– 1 чайна ложка паприки копченої;

– олія для смаження;

– 30 грамів вершкового масла;

– 40 грамів петрушки;

– сіль, перець – до смаку.

Як приготувати курячі котлети за рецептом Пави: дивіться відео

Приготування:

Цибулю почистьте, дрібно наріжте та обсмажте на вершковому маслі до м'якості.

М'якуш хліба замочіть у вершках (молоці), поки не розм'якне, близько 5 хвилин.

Петрушку промийте, обсушіть і дрібно наріжте. З лимона натріть цедру і вичавіть сік.

У фарш додайте підсмажену цибулю, хліб, петрушку, цедру і сік лимона, яйце, сіль, перець, паприку та 20 мілілітрів олії. Добре вимішайте фарш.

Сформуйте з фаршу котлети й обсмажте їх на середньому вогні з двох сторін, по 5 – 7 хвилин з кожної.

Готові котлети гарячими змастіть вершковим маслом і подавайте до столу.

Смачного!

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