Зараз щавель найсмачніший: що з нього приготувати вже сьогодні

Саме час готувати страви з кваску – поки він молодий, соковитий і має приємну кислинку. Найочевидніший варіант – зелений борщ, але на цьому сезонне меню точно не закінчується.

З кваску можна зробити свіжий салат, додати його до соусу, поєднати з яйцями, огірками, кукурудзою або зеленню. У гарячих стравах він дає м’яку кислинку, а в холодних – робить смак свіжішим і виразнішим, інформує 24 Канал.

Що приготувати зі щавлю?

Найчастіше щавель використовують для зеленого борщу. Проте у свіжому вигляді молоде весняне листя добре підходить для салатів, пише The kitchn. У сирому вигляді він має легку кислинку, яка нагадує цитрусові нотки. Квасок добре поєднується з іншою зеленню. Щавель можна додавати й у смузі, подрібнити жменю листя разом з іншими інгредієнтами у блендері.

Після термічної обробки щавель змінюється – його природна кислинка стає м’якшою, тоді він краще поєднується з гарячими стравами. Його часто додають до птиці, риби або використовують як основу для соусів. При цьому варто враховувати, що під час приготування яскравий зелений колір листя змінюється. Воно може потемніти або стати менш насиченим. Це нормальна реакція, яка не впливає на смак.

Як зварити зелений борщ?

Зелений борщ найчастіше з'являється у меню тоді, коли з’являється перший квасок, пише BBC.

1,5 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 600 грамів м’яса;

– 3 літри води;

– 400 грамів картоплі;

– 1 морква;

– 200 грамів щавлю;

– 1 пучок кропу;

– 1 пучок петрушки;

– кілька пір’їн зеленої цибулі;

– 4 яйця;

– 1 лавровий лист;

– 5 горошин перцю;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку.

Справжній смак весни / Фото cookpad

Приготування:

М’ясо добре промийте, викладіть у каструлю, залийте водою й варіть бульйон на слабкому вогні приблизно 1,5 години. Для цього можна взяти телятину, свинину або курятину – обирайте м’ясо до смаку. Якщо на поверхні з’являтиметься піна, акуратно знімайте її ложкою, щоб бульйон залишався прозорим. Наприкінці варіння додайте перець горошком, сіль і чорний мелений перець до смаку. Готове м’ясо дістаньте з бульйону, відділіть від кістки, наріжте невеликими шматочками й поверніть назад у каструлю. Картоплю та моркву почистьте, наріжте кубиками, додайте до бульйону, доведіть до кипіння й варіть на помірному вогні приблизно 20 – 30 хвилин, поки овочі не стануть м’якими. Щавель, кріп, петрушку та зелену цибулю промийте й дрібно наріжте. Яйця відваріть круто, охолодіть, очистьте й наріжте кубиками або часточками. Коли картопля й морква будуть готові, додайте в борщ щавель і зелень, проваріть ще кілька хвилин, щоб щавель змінив колір і віддав свій смак. Наприкінці додайте варені яйця та лавровий лист, за потреби ще раз відрегулюйте сіль і перець. Дайте борщу трохи настоятися під кришкою перед подачею.

Що додати у салат з кваску?

Салат із кваском варто приготувати, коли хочеться чогось свіжого, але не зовсім звичного, зазначає Cookpad.

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів консервованої або свіжої кукурудзи;

– 1 пучок щавлю;

– 2 огірки;

– 2 яйця;

– 7–8 столових ложок сметани;

– кріп до смаку;

– 2 зубчики часнику;

– 1 столова ложка діжонської гірчиці.

Чудова ідея для салату / Фото cookpad

Приготування:

Яйця відваріть круто, охолодіть і почистьте. Якщо використовуєте консервовану кукурудзу, злийте з неї всю рідину. Якщо кукурудза свіжа, зріжте зерна з качана й приготуйте їх на парі або відваріть до готовності. Огірки та варені яйця наріжте дрібними кубиками. Щавель і кріп промийте, обсушіть і подрібніть. Часник пропустіть через прес. У мисці з’єднайте кукурудзу, огірки, яйця, щавель, кріп і часник. Додайте сметану та діжонську гірчицю, після чого добре перемішайте салат до однорідності.

