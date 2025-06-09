Більше не вбиратимуть олію: 2 дієві способи смаження нежирних дерунів

Деруни – одна із найпопулярніших українських страв. Хрумкі ззовні та ніжні всередині млинці не залишають байдужими нікого.

Однак, смак легко може зіпсувати зайвий жир, який деруни поглинають під час смаження. Це їхнє слабке місце. Але вихід є – треба дотримуватися наступних порад, і деруни більше не вбиратимуть олію, пише 24 Канал з посиланням на ProstoWay.

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Як смажити деруни, щоб вони не вбирали олію

Існує кілька способів, які допоможуть знизити жирність картопляних дерунів.

Додати алкоголь

І один з найбільш ефективних – додавання до тіста алкоголю. На 1 кілограм тертої картоплі слід додати 0,5 чайної ложки горілки, коньяку або навіть самогону.

Не варто переживати, що деруни вберуть смак спиртного, оскільки відбудеться термічна обробка і весь градус випарується.

Додати ще олії

Якщо ж метод з алкоголем не підходить, можна спробувати інший варіант – додати соняшникову олію безпосередньо в картопляну масу перед смаженням.

Всього 1 столова ложка олії на кожен кілограм картоплі допоможе не лише створити "захисний бар'єр", а й зменшить використання олії на пательні.

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