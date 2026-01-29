Видаляємо кістки з риби для котлет за секунди: перевірений спосіб, який завжди працює

Рибні котлетки – це смачно та дуже поживно. Багатьох лякають кістки, але тепер це не проблема.

Не поспішайте брати до рук пінцет та скрупульозно вибирати кістки з риби. Які способи дозволять зробити це простіше та швидше – розповідає портал Onet.

Як легко почистити рибу від кісток?

Найлегший спосіб, який ви точно бачили у кулінарних шоу – ручне чищення з використанням бланшування. Зробіть кілька неглибоких надрізів упоперек філе, викладіть його шкіркою донизу в друшляк або на решітку й швидко обдайте окропом.

Занурювати рибу повністю не потрібно – достатньо кількох секунд, інакше вона почне готуватися. Така "ванна" змусить мʼязи та сполучні тканини скоротитися, а ось кісточки виступлять назовні.

Тепер залишилося взяти пінцет та швидко їх видалити. Окріп – це секунда справи, але як він полегшує життя!

Якщо ж вам навіть це ліньки робити, можна скористатися й іншими методами. Наприклад, чому б двічі не прокрутити рибу через мʼясорубку? Вдруге краще прокручувати рибу з хлібом та цибулею. Однорідна консистенція й напевне "зникнення" кісточок гарантовані.

Як ще можна позбутися кісток?

Якщо дуже поспішаєте, то можна збризнути рибу лимонним соком або оцтом. Кислота не розчинить кістки, але зробить їх мʼякими, тому риба буде безпечною, підказує Moje gotowanie.

Втім, для такого результату потрібно чимало кислоти, а оцет або лимонний сік суттєво впливають на смак. Тому якщо часу обмаль – купуйте філе риби, в якій точно немає кісток.

Що смачного приготувати?