Пармезан – це зірка італійської кулінарії, який робить улюблені страви неперевершеними. На жаль, якщо не знати кількох нюансів, то є висока ймовірність стати жертвою недобросовісних виробників.

Пармезан – один з найпопулярніших сирів, тож немає нічого дивного у тому, що одночасно він входить і до списку частих підробок шахраїв. Як легко відрізнити справжній пармезан від підробки – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Radioclub.

Читайте також Сіль і сода вже давно неефективні: як зварити яйця, щоб шкаралупа відходила за секунд

Як відрізнити справжній пармезан від дешевої підробки?

На власний смак покладатися не варто – шахраї вміють працювати з інгредієнтами так, щоб різниця була непомітною. А от сховати сліди наявності сторонніх інгредієнтів практично неможливо.

Пармезан доводить страви до ідеалу / Фото Pixabay

Наприклад, гладко нарізати справжній пармезан не вдасться – він має крихку структуру. Тож якщо продукт у ваших руках нарізається слайсами – це точно підробка.

Також справжній пармезан продається з жовтою корою та тисненням Parmigiano Reggiano і DOP. Сир без цих символів не купуйте.

А ще можете звернути увагу на те, що всередині справжнього пармезану утворюються маленькі білі крапочки. Це кристали тирозину, амінокислоти, яка утворюється під час тривалого визрівання сиру.

Смачний салат – це результат правильного вибору заправки. Є багато соусів, які смакуватимуть набагато краще за майонез.