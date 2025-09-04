Шанувальникам "Фанти" можна не купувати популярний напій у магазині, а зробити домашню альтернативу. Для цього потрібні прості інгредієнти: персики та апельсини.

Цей натуральний напій здатен не лише втамувати спрагу зараз, а й насолодитися суттю літа, законсервованою в банках на зиму. Рецептом домашньої "Фанти" ділиться 24 Канал з посиланням на 1 хвилина.

Як закрити "Фанту" на зиму?

Час: 20 хвилин

Порції: одна 3-літрова банка

Інгредієнти:

– 450 грамів персиків;

– 0,5 апельсина;

– 250 грамів цукру;

– 2,4 літра води.

Приготування:

Ретельно вимийте фрукти. Промокніть паперовим рушником. Апельсин теж вимийте. Розріжте навпіл та поділіть на кружальця завтовшки 1 сантиметр. Кожне кружальце наріжте ножем на 4 часточки.

Банку простерилізуйте над паром. Кришку прокип'ятіть. Допоки слоїк гарячий, викладіть у нього персики з апельсином.

Закип'ятіть воду з цукром та варіть 2 хвилини, щоб білі кристали повністю розчинилися.

Потім заливайте киплячий сироп у бутель. Відразу ж закручуйте кришкою.

Після цього банку з "Фантою" переверніть і тепло укутайте. Залиште холонути до ранку. Лише тоді переносьте на зберігання у темне місце.

Готово!

До слова, закрити на зиму можна і томатний сік. Він стане ідеальним доповненням до страв із морепродуктів, супів чи просто як свіжий напій до обіду чи вечері.