Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Не гірше, ніж із магазину: закриваємо домашню "Фанту", яку можна давати дітям безлімітно
4 вересня, 12:39
2

Не гірше, ніж із магазину: закриваємо домашню "Фанту", яку можна давати дітям безлімітно

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Домашню "Фанту" можна зробити, використовуючи прості інгредієнти – персики, апельсини, цукор та воду.
  • Цей напій дозволяє відчути літо навіть у найхолодніші зимові місяці. До того ж він абсолютно безпечний для дітей.

Шанувальникам "Фанти" можна не купувати популярний напій у магазині, а зробити домашню альтернативу. Для цього потрібні прості інгредієнти: персики та апельсини.

Цей натуральний напій здатен не лише втамувати спрагу зараз, а й насолодитися суттю літа, законсервованою в банках на зиму. Рецептом домашньої "Фанти" ділиться 24 Канал з посиланням на 1 хвилина.

Читайте також Літній напій без зайвого цукру: готуємо оригінальний лимонад для втамування спраги

Як закрити "Фанту" на зиму?

  • Час: 20 хвилин
    Порції: одна 3-літрова банка

Інгредієнти: 
– 450 грамів персиків; 
– 0,5 апельсина; 
– 250 грамів цукру; 
– 2,4 літра води.

Приготування:

  1. Ретельно вимийте фрукти. Промокніть паперовим рушником. Апельсин теж вимийте. Розріжте навпіл та поділіть на кружальця завтовшки 1 сантиметр. Кожне кружальце наріжте ножем на 4 часточки.
     
  2. Банку простерилізуйте над паром. Кришку прокип'ятіть. Допоки слоїк гарячий, викладіть у нього персики з апельсином. 
     
  3. Закип'ятіть воду з цукром та варіть 2 хвилини, щоб білі кристали повністю розчинилися.
     
  4. Потім заливайте киплячий сироп у бутель. Відразу ж закручуйте кришкою. 
     
  5. Після цього банку з "Фантою" переверніть і тепло укутайте. Залиште холонути до ранку. Лише тоді переносьте на зберігання у темне місце.

Готово!

До слова, закрити на зиму можна і томатний сік. Він стане ідеальним доповненням до страв із морепродуктів, супів чи просто як свіжий напій до обіду чи вечері.