Як зробити те саме гарбузове лате, за яке просять всі гроші світу
- Гарбузове лате популярне і дорого коштує в кав'ярнях.
- Можна приготувати напій вдома, щоб уникнути черг і зекономити гроші.
Гарбузове лате розриває усі можливі тренди. Однак не обов'язково стояти у черзі в кав'ярні та платити чимало грошей, аби скуштувати цей оригінальний напій.
Може здатися, що приготувати гарбузове лате вдома не так вже й просто, але це враження оманливе. Трішки старання – і ви будете насолоджуватися напоєм, неначе вам його подали у Starbucks, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
Хто створив гарбузове лате?
Вперше гарбузове лате подали в Starbucks у 2003 році. Його творцем є Пітер Дьюкс, розповідає сайт знаменитої кав'ярні.
Як приготувати гарбузове лате?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 мілілітрів еспресо;
– 400 мілілітрів молока;
– 40 грамів гарбузового пюре;
– 10 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 3 грами меленої кориці;
– 1. грам меленого мускатного горіха;
– 1 грам меленого імбиру.
Приготування:
- У сотейник влийте 300 мілілітрів молока, додайте кілька ложок гарбузового пюре, ванільний цукор і ароматні спеції.
- Поставте суміш на середній вогонь і підігрівайте до закипання, постійно помішуючи.
- Коли молоко почне кипіти, зменште вогонь і дайте напою потомитися ще 3 – 4 хвилини.
- Зніміть з плити, додайте цукор до смаку і добре перемішайте до повного розчинення.
- Щоб приготувати пінку, візьміть окрему ємність, налийте 100 мілілітрів молока і прогрійте його до температури 55 – 60 градусів.
- Підігріте молоко збийте за допомогою блендера або капучинатора до утворення щільної піни завтовшки близько 1 – 2 сантиметри.
- У чашку налийте гарячу каву приблизно на третину об’єму. Далі акуратно додайте гарбузову молочну суміш, а зверху викладіть шар молочної піни.
- За бажанням посипте корицею для аромату та прикраси.
Смачного!
Що додати до гарного кавування?
Додайте у перерву трішки затишку та приготуйте просте закусочне печиво.
Воно не потребує зусиль та додасть перепочинку гармонії.