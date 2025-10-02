Гарбузове лате розриває усі можливі тренди. Однак не обов'язково стояти у черзі в кав'ярні та платити чимало грошей, аби скуштувати цей оригінальний напій.

Може здатися, що приготувати гарбузове лате вдома не так вже й просто, але це враження оманливе. Трішки старання – і ви будете насолоджуватися напоєм, неначе вам його подали у Starbucks, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

Хто створив гарбузове лате?



Вперше гарбузове лате подали в Starbucks у 2003 році. Його творцем є Пітер Дьюкс, розповідає сайт знаменитої кав'ярні.

Як приготувати гарбузове лате?

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів еспресо;

– 400 мілілітрів молока;

– 40 грамів гарбузового пюре;

– 10 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 3 грами меленої кориці;

– 1. грам меленого мускатного горіха;

– 1 грам меленого імбиру.

Приготування:

У сотейник влийте 300 мілілітрів молока, додайте кілька ложок гарбузового пюре, ванільний цукор і ароматні спеції. Поставте суміш на середній вогонь і підігрівайте до закипання, постійно помішуючи. Коли молоко почне кипіти, зменште вогонь і дайте напою потомитися ще 3 – 4 хвилини. Зніміть з плити, додайте цукор до смаку і добре перемішайте до повного розчинення. Щоб приготувати пінку, візьміть окрему ємність, налийте 100 мілілітрів молока і прогрійте його до температури 55 – 60 градусів. Підігріте молоко збийте за допомогою блендера або капучинатора до утворення щільної піни завтовшки близько 1 – 2 сантиметри. У чашку налийте гарячу каву приблизно на третину об’єму. Далі акуратно додайте гарбузову молочну суміш, а зверху викладіть шар молочної піни. За бажанням посипте корицею для аромату та прикраси.

Смачного!

