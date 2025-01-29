Ідеальні для "похрумтіти" увечері: хрусткі сухарики, які в 1000 разів кращі за магазинні
Хрусткі сухарики є популярним доповненням до супів і салатів, а також чудовою закускою під час сімейних кіносеансів. Всупереч поширеній думці, приготувати їх в домашніх умовах дуже просто.
Зробивши це один раз, ви одразу забудете про магазинні варіанти із зайвими добавками. 24 Канал з посиланням на ProstoWay розповідає, як приготувати хрусткі сухарики.
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Хрусткі сухарики вдома
- Час: 20 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 300 грамів білого або чорного хліба;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– сушений часник, паприка, орегано – на смак;
– дрібка солі.
Приготування:
- Хліб наріжте кубиками середнього розміру. У мисці змішайте олію зі спеціями й сіллю.
- Викладіть нарізаний хліб і ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок був покритий ароматною сумішшю.
- Розкладіть кубики на деко в один шар і запікайте в розігрітій до 180 градусів у духовці близько 10 – 15 хвилин. Час від часу перемішуйте, щоб сухарики рівномірно підрум'янилися.
Охолоджені сухарики можна зберігати в герметичному контейнері до двох тижнів. Однак кулінари зазначають, що ці ароматні добавки зазвичай не надовго затримуються на кухні.
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