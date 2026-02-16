Пісний майонез шокує навіть досвідчених господинь: чим заправляти салати у піст

Майонез – це той продукт, від якого в період посту часто доводиться відмовлятися. Але не варто розчаровуватися, адже є опція, яка дозволить уникнути обмеження.

Якщо майонез став важливою частиною вашого кулінарного повсякдення, то відмовлятися від нього на тривалий період виглядає складним завданням. Однак якщо трішки схитрувати, то навіть з цієї ситуації можна знайти вихід, розповідає портал Cookpad.

Як приготувати пісний майонез?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 100 мілілітрів рідини від консервованої квасолі чи горошку;

– 200 мілілітрів олії;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 0,5 чайної ложки гірчиці;

– 1 чайна ложка оцту.

Пісний майонез – знахідка на період посту / Фото Freepik

Приготування:

Помістіть усі компоненти, крім рослинної олії, у чашу та ретельно збийте блендером протягом 1 хвилини до повної однорідності. Після цього почніть поступово вводити олію, вливаючи її дуже тонким струменем і не припиняючи процес збивання. Як тільки маса набуде потрібної густини – ваш домашній соус готовий до подачі.

Як ще покращити пісний майонез?

Якщо є можливість – додайте до майонезу дрібку чорної солі – Кала Намак. Ця спеція завдяки високому вмісту сірки надає соусу того самого характерного "яєчного" аромату та смаку, якого бракує пісним варіантам, розповідає портал Pysznosci.

Також чудово спрацює додавання 0,5 чайної ложки сушеного часнику або невеликої кількості куркуми – вона надасть не лише смак, а й красивий жовтуватий відтінок.

Столовий оцет можна замінити яблучним аналогом або лимонним соком. Так ви отримаєте біль мʼякий та свіжий смак соусу – ідеально для заправки салатів.

