Если майонез стал важной частью вашей кулинарной повседневности, то отказываться от него на длительный период выглядит сложной задачей. Однако если немного схитрить, то даже из этой ситуации можно найти выход, рассказывает портал Cookpad.

Кстати Что верующим нельзя есть после Мясопустной субботы: рецепты блюд, которые пригодятся

Как приготовить постный майонез?

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 100 миллилитров жидкости от консервированной фасоли или горошка;

– 200 миллилитров масла;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– 0,5 чайной ложки горчицы;

– 1 чайная ложка уксуса.

Постный майонез – находка на период поста / Фото Freepik

Приготовление:

Поместите все компоненты, кроме растительного масла, в чашу и тщательно взбейте блендером в течение 1 минуты до полной однородности. После этого начните постепенно вводить масло, вливая его очень тонкой струей и не прекращая процесс взбивания. Как только масса приобретет нужную густоту – ваш домашний соус готов к подаче.

Как еще улучшить постный майонез?

Если есть возможность – добавьте к майонезу щепотку черной соли – Кала Намак. Эта специя благодаря высокому содержанию серы придает соусу тот самый характерный "яичный" аромат и вкус, которого не хватает постным вариантам, рассказывает портал Pysznosci.

Также прекрасно сработает добавление 0,5 чайной ложки сушеного чеснока или небольшого количества куркумы – она придаст не только вкус, но и красивый желтоватый оттенок.

Столовый уксус можно заменить яблочным аналогом или лимонным соком. Так вы получите более мягкий и свежий вкус соуса – идеально для заправки салатов.

Какие рецепты стоит попробовать?