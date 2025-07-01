Простіше не буває: зефір без цукру з 2 інгредієнтів, який виходить з першого разу

Приготувати зефір в домашніх умовах ще ніколи не було так просто, як зараз. Завдяки простому рецепту, кулінари можуть зробити ці ласощі, використовуючи лише 2 інгредієнти.

Вам потрібні тільки яблучне пюре та желатин. Рецептом такого простого, але дуже смачного зефіру ділиться 24 Канал з посиланням на Новини.ю.інфо. Читайте також Пальчики оближеш: найпростіше "Пташине молоко" – без випікання і тіста Як приготувати зефір з 2 інгредієнтів? Час: 1 година 20 хвилин

1 година 20 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 120 грамів яблучного пюре;

– 15 грамів желатину. Приготування: Покладіть інгредієнти разом в каструлю та залиште набухати желатин. Вистачить 5 – 7 хвилин.

Підготуйте водяну баню та поставте на неї каструлю. Помішуйте, щоб желатин рівномірно розчинився та розподілився. Тоді зніміть з вогню. Яблучна маса повинна охолонути до кімнатної температури.

Переходьте до роботи міксером – збийте до утворення стійкої піни. Орієнтуйтеся за об'ємом, бо він повинен збільшитися приблизно в 4 – 5 разів.

Форму вистеліть харчовою плівкою. Викладіть масу в неї та поставте в холодильник на 1 годину.

Коли зефір застигне, тоді просто розріжте його на шматочки. Для апетитності присипте цукровою пудрою. Смачного! Теж приготуйте: глазуровані сирки по-домашньому.