Не всі дріжджі підходять для паски: які вибрати для ідеальної великодньої випічки

Пухке тісто – один з головних критеріїв вдалої паски. Саме тому варто звертати увагу на продукт, який змусить паску рости – дріжджі.

Правильний вибір дріжджів – це основа успішної випічки. Саме від них залежить, чи буде ваша паска високою, повітряною та чи збереже вона свіжість протягом святкових днів, розповідає "РБК-Україна".

Які дріжджі обрати для паски?

Свіжі – для професіоналів

Якщо ви прагнете отримати автентичний смак і неймовірний аромат, обирайте саме живі пресовані дріжджі. Вони ідеально справляються з "важким" здобним тістом, де багато масла, цукру та яєць. Використовуйте приблизно 30 – 50 грамів на 1 кілограм борошна.

Ваша паска буде ідеальною

Обов’язково перевіряйте термін придатності, свіжі дріжджі мають приємний спиртовий запах і легко кришаться в руках. Вони потребують активації в теплій рідині та мають короткий термін зберігання, проте забезпечують найстабільніше бродіння.

Сухі активні дріжджі – альтернатива для всіх

Перед замішуванням тіста розчиніть гранули в теплій воді або молоці з дрібкою цукру та зачекайте 10 – 15 хвилин до появи пінистої шапочки. На 1 кілограм борошна вам знадобиться близько 10 – 15 грамів продукту.

Їх легше зберігати, але вони працюють трохи повільніше за живі аналоги.

Швидкодіючі дріжджі – для тих, кому бракує часу

Це найпростіший варіант для сучасних господинь. Їх не потрібно замочувати – просто змішуйте порошок безпосередньо з просіяним борошном, підказує інстаграм kaplun_larisa.

Для кілограма борошна беруть лише 7 – 10 грамів. Тісто піднімається дуже швидко, а процес приготування значно спрощується.Але така випічка може мати менш виражений хлібний аромат, тому не перевищуйте дозування, щоб уникнути специфічного присмаку.

