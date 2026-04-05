Саме ці продукти мають бути у великодньому кошику: давня традиція, яку знають не всі
- Великодній кошик традиційно наповнювали паскою, яйцями, м’ясними та молочними наїдками, які символізують свято та життя.
- Кошик плели з рогози або лози та накривали вишитим рушничком, щоб захистити освячені продукти від дощу чи вітру.
Святковий кошик не варто просто сприймати, як зручний спосіб віднести їжу до церкви. Його варто наповнювати тим, що має прямий зв’язок із Великоднем, часом після посту і давніми уявленнями про життя та добробут.
За давньою християнською традицією, великодній кошик наповнювали не довільно, а тими продуктами, які мали зрозумілий зв’язок зі святом. Найчастіше до нього клали паску, яйця, м’ясні та молочні наїдки, пише "Суспільне". Саме такий набір вважався основним і символічним.
Що має бути у кошику?
Особливе місце у кошику завжди відводили пасці. Українські господині намагалися спекти її власноруч, найчастіше у Чистий четвер або в суботу перед Великоднем.
Святковий хліб сприймали не просто як страву, а як один із головних знаків Воскресіння, тому його готували за давніми родинними рецептами й нерідко прикрашали орнаментом із тіста.
У дохристиянські часи Великдень відзначали 25 березня, коли сонце було в зеніті. Тому яйце у кошику символізує сонце. Наші предки вірили, що світ народився з яйця, і вважали, що воно є символом продовження роду. Яйця у кожному з регіонів України розмальовують традиційними орнаментами – закодованими символами. У кошик також клали хрін – символ здоров’я,
– зазначає Олег Смоляк, професор, доктор мистецтвознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.
Не менш важливою була й м’ясна частина великоднього кошика. До свята заздалегідь готували ковбасу, яку традиційно вудили, щоб на великодньому столі все було свіже, духмяне й готове до святкової трапези. Поруч із нею клали й інші продукти, якими родина розговлялася після посту.
Окремий зміст мали яйця. У народних уявленнях вони здавна пов’язувалися із зародженням життя, продовженням роду й оновленням. Саме тому в різних регіонах України яйця розмальовували традиційними орнаментами, у яких зберігалися давні символи. Разом із ними до кошика часто клали хрін, який вважали знаком здоров’я і сили.
Яким має бути кошик?
Сам кошик теж мав свою усталену форму й вигляд. Його зазвичай плели з рогози або лози, робили круглим чи подовгастим. У Галичині до 1939 року великодні кошики до церкви переважно несли неодружені чоловіки, а згодом це стало звичним і для жінок та дітей, інформує Сredo.
Зверху кошик накривали вишитим рушничком. На ньому часто зображали птахів, квіти або хрести. Такий рушник виконував не лише декоративну роль, а й мав цілком практичне призначення – захищав освячені продукти від дощу чи вітру дорогою до церкви. Водночас до наповнення кошика радили ставитися стримано.
Не варто було класти туди надто багато їжі, а також фрукти, алкогольні напої чи ножі, які пов’язували радше із забобонами, ніж із самим змістом Великодня. За цією традицією, у кошику мали бути лише ті продукти, які справді відповідають суті свята і можуть бути доречними для освячення.
