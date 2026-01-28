Пельмені не варять в окропі: у яку воду їх правильно класти

Помилка з водою зіпсувала не одну порцію пельменів. Вони можуть розваритися чи прилипнути до дна – і все через поширений міф.

Причина зазвичай одна – неправильна вода та методика варіння, повідомляє Home. Різкий контакт з окропом порушує структуру тіста і впливає на соковиту начинку.

Чому пельмені не кладуть у киплячу воду?

Коли заморожені пельмені одразу потрапляють в окріп, зовнішній шар тіста швидко схоплюється, а всередині воно ще залишається холодним. Через це тісто тріскає, а сік із начинки виходить у воду.

Пельмені вийдуть ідеальні / Unsplash

Різкий перепад температур шкоди пельменям. Лід усередині пельменя і кипляча вода створюють шкідливий контраст. Воно не встигає рівномірно прогрітися і втрачає еластичність.

Найкраще класти пельмені в добре гарячу, але не киплячу воду. Вода має бути на межі закипання, з дрібними бульбашками, але без активного бурління.

Після закладання пельменів вогонь слід зменшити, щоб вода поступово прогрілася. Це дає тісту час прийняти температуру і зберегти форму. Так вони не прилипають і не розклеюються.

Помішувати пельмені слід повільно та кілька разів. Дно каструлі – найнебезпечніше місце в перші хвилини варіння. Саме там пельмені найчастіше рвуться.

Які спеції додати до вареників і пельменів?

Окрім солі, у воду можна додати лавровий лист і кілька горошин чорного перцю – це підкреслює смак начинки, не перебиваючи його, пише Pysznosci.

Для м’ясних пельменів доречний також запашний перець. Також можна кинути цибулина або зубчик часнику. Їх не потрібно очищати чи різати. Вони не роблять смак різким, але додають глибини.

