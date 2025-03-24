Хочете, щоб втратила користь – продовжуйте: як не варто готувати рибу
- Дієтологиня застерігає від смаження риби, оскільки це може зменшити вміст омега-3 жирних кислот на 85%, і рекомендує інші методи приготування, такі як запікання або приготування на пару.
- Експертка радить використовувати спеції для покращення смаку риби і вибирати правильний посуд для приготування.
Українці дедалі частіше звертаються до риби як до альтернативи м'ясу, приваблювані її користю для здоров'я та насиченим смаком. Однак, не всі способи приготування риби однаково корисні для здоров'я.
Яку помилку з рибою найчастіше роблять більшість людей, пояснює 24 Канал з посиланням на Onet.
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Як не варто готувати рибу
Відома дієтологиня Ганна Столінська радить не смажити рибу, підкреслюючи, що цей спосіб приготування може зменшити вміст цінних жирних кислот омега-3 на 85%. Вона пропонує вивчити більш здорові альтернативи приготування риби, щоб зберегти її поживні властивості.
Дієтологиня зазначила, що приготування риби на грилі також призводить до значної втрати вмісту омега-3 – на 40 – 50%. Хоча приготування на грилі є кращим варіантом, ніж смаження, воно все одно призводить до значної втрати цих незамінних жирних кислот.
Натомість стверджує, що запікання може бути кращим методом приготування, що призводить до втрати 10 – 15% поживних речовин. Однак, приготування на пару вважається найкращим варіантом, оскільки воно зберігає майже всі поживні речовини.
Що ще треба знати
Експертка підкреслює, що більшість омега-3 жирних кислот сконцентрована під шкірою і на кістках риби, що свідчить про те, що варто купувати цілу рибу.
Найкраще купувати цілу рибу / Фото Unsplash
Столінська рекомендує покращувати смак риби за допомогою спецій, таких як куркума, орегано, розмарин та чебрець. Вони не лише додають смаку, але й мають протизапальні властивості та сприяють засвоєнню омега-3 жирних кислот.
Крім того, вибір посуду може суттєво вплинути на процес приготування. Не варто використовувати тефлонові сковорідки й металеві каструлі без покриття. Найкраще обирати сталеві або бамбукові пароварки, а також термостійкий скляний або керамічний посуд, чавунні сковорідки.
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