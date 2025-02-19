19 лютого, 12:39
Щось зовсім нове, але дуже цікаве: готуємо японський омлет, що набирає популярності в мережі
Любителі пікантних страв неодмінно оцінять японський омлет, що нагадує млинці. Ця страва не тільки смачна, але й проста у приготуванні, що робить її привабливим вибором для сніданку.
Останнім часом рецепти цієї страви швидко поширюються Мережею – його оцінили вже багато людей, а декому він зовсім не сподобався. 24 Канал з посиланням на TikTok @katya_rybalka пропонує приготувати японський омлет і вам, щоб зробити власний висновок!
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Японський омлет – рецепт
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 100 мілілітрів води;
– соєвий соус;
– зелена цибуля.
Як приготувати японський омлет: дивіться відео
Приготування:
- Легко збийте яйця. Додайте окріп та знову перемішайте.
- Зніміть із яєчної маси пінку, що утворилася, й накрийте посудину харчовою плівкою. Проткніть її зубочисткою.
- Поставте варити омлет на водяну баню на 10 – 12 хвилин.
- Зверху полийте готову страву соєвим соусом, поріжте на шматочки та присипте зеленою цибулькою.
Смачного!
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