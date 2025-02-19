Щось зовсім нове, але дуже цікаве: готуємо японський омлет, що набирає популярності в мережі

Любителі пікантних страв неодмінно оцінять японський омлет, що нагадує млинці. Ця страва не тільки смачна, але й проста у приготуванні, що робить її привабливим вибором для сніданку.

Останнім часом рецепти цієї страви швидко поширюються Мережею – його оцінили вже багато людей, а декому він зовсім не сподобався. 24 Канал з посиланням на TikTok @katya_rybalka пропонує приготувати японський омлет і вам, щоб зробити власний висновок! Читайте також Шакшука – пряна насолода ранку: смачний і простий рецепт від Пави Японський омлет – рецепт Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2 Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 100 мілілітрів води;

– соєвий соус;

– зелена цибуля. Як приготувати японський омлет: дивіться відео Приготування: Легко збийте яйця. Додайте окріп та знову перемішайте.

Зніміть із яєчної маси пінку, що утворилася, й накрийте посудину харчовою плівкою. Проткніть її зубочисткою.

Поставте варити омлет на водяну баню на 10 – 12 хвилин.

Зверху полийте готову страву соєвим соусом, поріжте на шматочки та присипте зеленою цибулькою. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і тости з копченим лососем та авокадо.