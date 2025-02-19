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19 лютого, 12:39
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Щось зовсім нове, але дуже цікаве: готуємо японський омлет, що набирає популярності в мережі

Марта Касіянчук

Любителі пікантних страв неодмінно оцінять японський омлет, що нагадує млинці. Ця страва не тільки смачна, але й проста у приготуванні, що робить її привабливим вибором для сніданку.

Останнім часом рецепти цієї страви швидко поширюються Мережею – його оцінили вже багато людей, а декому він зовсім не сподобався. 24 Канал з посиланням на TikTok @katya_rybalka пропонує приготувати японський омлет і вам, щоб зробити власний висновок! 

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Японський омлет – рецепт

  • Час: 20 хвилин
  • Порції:

Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 100 мілілітрів води;
– соєвий соус;
– зелена цибуля.  

Як приготувати японський омлет: дивіться відео

Приготування:

  1. Легко збийте яйця. Додайте окріп та знову перемішайте.
     
  2. Зніміть із яєчної маси пінку, що утворилася, й накрийте посудину харчовою плівкою. Проткніть її зубочисткою.
     
  3. Поставте варити омлет на водяну баню на 10 – 12 хвилин. 
     
  4. Зверху полийте готову страву соєвим соусом, поріжте на шматочки та присипте зеленою цибулькою.

Смачного!

Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і тости з копченим лососем та авокадо.