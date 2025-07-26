26 липня, 12:36
Сніданок без зайвого клопоту: готуємо оригінальні тости в духовці за 10 хвилин
Основні тези
- Яєчня в тості – це проста, але смачна страва, яка ідеально підходить для сніданку або перекусу.
- Це ідеальний варіант для тих, хто хоче розпочати ранок смачно і без зайвого клопоту.
Яєчня на тості стане приємним сюрпризом для тих, хто прагне урізноманітнити свій сніданковий раціон. Цю просту, але ситну страву можна приготувати з інгредієнтів, які завжди є у вашому холодильнику.
Вони робляться легко і підійдуть як для вихідного, так і для швидкого буднього ранку. Як смачно запекти яєчню в тості, розповідає 24 Канал з посиланням на Ого.
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Як запекти яєчню в тості?
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 2 шматки тостового хліба;
– 2 яйця;
– 4 помідори чері;
– 30 грамів твердого сиру;
– 20 грамів вершкового масла;
– сіль – на смак;
– свіжа зелень.
Приготування:
- У тостах зробіть невелике заглиблення, притиснувши м'якуш ложкою чи пальцями. Змастіть хліб всередині вершковим маслом.
- Обережно вбийте в кожну "ямку" по одному яйцю, посоліть. Помідори чері розріжте навпіл і викладіть зверху. Сир натріть і щедро посипте кожен тост.
- Перекладіть їх на деко з пергаментом і запікайте в духовці при 180 градусах протягом 5 – 10 хвилин. Подавайте гарячими, притрусивши зеленню.
Смачного!
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