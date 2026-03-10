Українська закосичена паска: осучаснений рецепт з відео

В Україні підготовка до Великодня завжди починається задовго до самого свята – з прибирання оселі, фарбування яєць і випікання пасок. Саме паска є головною стравою великоднього кошика.

Тісто замішують із добірних продуктів, дають йому добре підрости й прикрашають верх косичками або візерунками з тіста, зазначає у Тікток Валерія Матрохіна. Такі деталі мають не лише декоративне значення – вони символізують достаток, родинний затишок і святковий настрій.

Як приготувати закосичену паску?

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів молока;

– 2 столові ложки цукру;

– 3 столові ложки борошна;

– 35 грамів свіжих дріжджів;

– 5 жовтків;

– 150 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру або ванільного екстракту;

– дрібка солі;

– цедра 1 апельсина;

– цедра 1 лимона;

– 1 столова ложка бренді;

– 100 грамів вершкового масла;

– 500 грамів пшеничного борошна;

– жовток і молоко для змащування;

– приблизно 120 грамів сухофруктів;

– 1 столова ложка борошна для обсипання;

– алкоголь, апельсиновий сік або чай для замочування.

Приготування:

Почніть із підготовки сухофруктів. Залийте їх окропом на кілька хвилин, потім промийте чистою водою. Апельсинові цукати не замочуйте – їх одразу можна обваляти в борошні перед додаванням у тісто. Інші сухофрукти перекладіть у миску й залиште на 1 – 2 години, а за бажанням – на ніч, у ромі, коньяку, лікері, апельсиновому соці або чаї. Перед додаванням у тісто великі шматочки наріжте, обсушіть паперовим рушником і обкачайте в борошні. Для опари в теплому молоці температурою 35 – 39 градусів розчиніть 2 столові ложки цукру, 3 столові ложки борошна та дріжджі. Перемішайте до однорідності, накрийте плівкою й залиште в теплому місці на 20 – 40 хвилин, доки зверху не з’явиться пінна шапка. Для тіста збийте вінчиком жовтки з цукром, ванільним цукром, дрібкою солі та цедрою апельсина й лимона. За бажанням додайте бренді. Влийте опару, поступово всипайте просіяне борошно й замішуйте м’яке, трохи липке тісто. Потім додайте м’яке вершкове масло й вимішуйте не менш як 20 хвилин у машині або 30 – 40 хвилин руками, доки тісто не стане еластичним. Для зручності руки можна злегка змащувати олією. Перекладіть тісто в змащену миску, накрийте плівкою й залиште в теплому місці на 1 – 2 години, щоб воно підросло. Після цього відкладіть третину тіста для оздоблення, накрийте рушником, а в решту вмішайте підготовлені сухофрукти й вимішуйте ще приблизно 5 хвилин. Форми змастіть жиром, розділіть тісто на кульки й викладіть у форми, заповнюючи їх не більш як на третину. Накрийте й залиште ще на 1 годину для підходу. З відкладеного тіста сформуйте прикраси – завитки, косички або колоски. Коли паски "підійдуть", змастіть їх жовтком із молоком, викладіть прикраси й дайте їм постояти в теплому місці ще 20 – 30 хвилин. Лише після цього змастіть прикраси жовтком із молоком. Духовку розігрійте до 200 градусів, поставте паски й одразу зменште температуру до 160 – 170 градусів. Перші 5 хвилин випікайте з конвекцією, потім увімкніть режим "верх–низ". Загальний час випікання становить 30 – 45 хвилин, залежно від розміру пасок. Готовність перевіряйте шпажкою – вона має виходити сухою. Якщо верх почне занадто швидко рум’янитися, накрийте його фольгою, але духовку не відкривайте в перші 20 – 25 хвилин. Готові паски, якщо форми не паперові, обережно дістаньте, покладіть на бік і трохи покатайте, щоб вони не осіли під власною вагою. Із цієї кількості тіста виходить одна велика паска діаметром 15 – 16 сантиметрів або приблизно 4 паски у формах діаметром 11 сантиметрів. Дуже важливо дати прикрасам добре підійти й лише потім змащувати їх жовтком і ставити в духовку, інакше вони можуть потріскатися.

Як спекти ідеальну паску?

Досвідчені господині часто нагадують – до випікання паски не варто братися у поганому настрої, пише Радіо Трек. Перед початком роботи радять навести лад не лише на кухні, а й у власних думках.

Коли готується опара і замішується тісто, важливо зберігати спокій і гарний настрій. У цей час не прийнято сваритися або підвищувати голос – вважається, що тісто "відчуває" атмосферу. Для паски всі інгредієнти краще підготувати заздалегідь.

Продукти мають бути кімнатної температури, тому їх дістають із холодильника наперед. Окрему увагу приділяють і умовам у приміщенні. Дріжджове тісто не любить холоду та протягів, тому його не залишають біля відкритих вікон. У кухні має бути тепло й затишно – комфортно і господині, і самому тісту.

