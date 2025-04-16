16 квітня, 12:41
Гості будуть в захваті: швидка та елегантна м'ясна закуска на Великдень
На Великдень більшість господинь звертаються до традиційних рецептів, щоб накрити святковий стіл. Проте, дехто дедалі частіше прагне вразити гостей оригінальними, але простими стравами.
Найчастіше такі можна знайти у мережі. Однією з таких м'ясних закусок нещодавно поділилася українська блогерка Альона Карпюк, передає 24 Канал. Вона швидка, смачна та елегантна ззовні.
Читайте також Бита редиска: готуємо хрустку та пікантну весняну закуску
М'ясна закуска на Великдень
- Час: 10 хвилин
- Порції: 10 – 12
Інгредієнти:
– 2 плавлені сирки;
– 1 зубок часнику;
– 2 – 3 столові ложки майонезу;
– 300 – 400 грамів шинки;
– 1 сир косичка;
– листя салату.
Як зробити цю закуску: дивіться відео
Приготування:
- Для початку шинку наріжте на тонкі скибочки. Далі плавлені сирки натріть на тертці, додайте до них майонез та натертий часник.
- Коли всі інгредієнти підготовлені, на шматок шинки викладіть листя салату і сирну начинку, після чого скрутіть м'ясо у рулетик.
- Щоб закуска тримала форму обв'яжіть її сиром косичкою. Продовжуйте доки є інгредієнти і подавайте до столу.
Готово!
Теж смачно: бюджетна намазка з оселедця та яєць.