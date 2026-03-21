Що приготувати з яєць на Великдень: від цієї закуски всі у захваті

Щоб не гадати, що приготувати на Великдень, варто звернути увагу на смачну закуску, яка добре підходить до святкового столу. Яйця традиційно залишаються одним із головних інгредієнтів цього свята.

Їх подають окремо, додають у салати або використовують для теплих страв. У цьому рецепті яйця стають основою ситної запеченої закуски з сиром і ніжною текстурою, пише Kwestia Smaku.

Як приготувати яєчний паштет?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 10 зварених круто яєць;

– 2 сирі яйця;

– 2 цибулини;

– 2 столові ложки олії;

– 150 грамів жовтої моцарели;

– 150 грамів вершків 12%;

– 2 столові ложки майонезу;

– 2 чайні ложки медово-гірчичного соусу;

– 2/3 склянки панірувальних сухарів панко або панірувальних сухарів з нуту;

– 1/2 чайної ложки куркуми;

– 4 столові ложки цибулі-шніту;

– 1 столову ложку вершкового масла;

– сіль і перець до смаку.

Така смакота / Фото Kwestia Smaku

Приготування:

Яйця зваріть круто приблизно 10 хвилин, очистіть, натріть на тертці й перекладіть у велику миску. Духовку розігрійте до 180 градусів, а форму для випікання застеліть пергаментом. До натертих яєць додайте сирі жовтки, а білки поки відкладіть. Цибулю очистіть, наріжте кубиком і обсмажте на олії приблизно 6 хвилин, час від часу помішуючи. Дайте їй охолонути, а потім додайте до яєць. Туди ж всипте подрібнену моцарелу, влийте вершки, додайте майонез, медово-гірчичний соус, панірувальні сухарі, куркуму та подрібнену цибулю-шніт. Усе перемішайте, посоліть і поперчіть до смаку. Наприкінці додайте збиті до пишної піни білки й обережно перемішайте масу. Перекладіть її у форму для запікання, зверху розкладіть пластівці вершкового масла й випікайте без кришки 45 хвилин.

Як перевірити, чи яйця ще свіжі?

Найпростіше перевірити свіжість яйця за допомогою холодної води, пише Cnet. Для цього достатньо налити воду у склянку або глибоку миску й обережно опустити туди яйце.

Якщо воно швидко лягає на дно боком, значить, ще свіже. Якщо теж опускається вниз, але стає вертикально, його ще можна використовувати, хоча воно вже не найсвіжіше. А от яйце, яке спливає на поверхню, вживати не варто, бо воно вже зіпсоване.

Такий спосіб перевірки пояснюється тим, що з часом усередині яйця поступово збільшується повітряна камера, через що воно стає легшим.

Додатково варто оглянути і шкаралупу. Вона має бути цілою, чистою, без тріщин, липкості чи підозрілих плям. Після розбивання також легко помітити стан яйця: у свіжого білок густіший, а жовток добре тримає форму і не розтікається відразу. Якщо ж структура занадто рідка, а запах неприємний, таке яйце краще одразу викинути.

Які рецепти варто зберегти?