Чудовий варіант для вечері: готуємо фаршировану картоплю з сиром та беконом

Іноді найкращі страви – це ті, що поєднують простоту й багатий смак. Запечена картопля – класика, яку можна перетворити на справжній кулінарний шедевр.

Хрустка скоринка, ніжна начинка, розтоплений сир і пікантний бекон – ідеальне поєднання для ситної вечері, повідомляє 24 Канал з посиланням на Kwestia smaku. Ця страва не потребує складних інгредієнтів чи довгого приготування, тож стане чудовим вибором для кожної господині.

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Рецепт фаршированої картоплі

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі (середнього розміру, наприклад, для запікання);

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 100 грамів бекону;

– 100 грамів сиру чеддер;

– 4 столові ложки шніт-цибулі;

– 3 столові ложки вершкового масла;

– 2 столові ложки вершків + для подачі;

– сіль – до смаку;

– перець – до смаку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Ретельно вимийте картоплю, змастіть її оливковою олією, а потім загорніть кожну окремо в шматок алюмінієвої фольги. Викладіть картоплю на деко та поставте в розігріту духовку. Випікайте приблизно 1,5 години. Духовку не вимикайте. Поріжте бекон кубиками та обсмажте на сковороді. Натріть сир чедер на тертці, а цибулю дрібно поріжте. Запечену картоплю дістаньте з фольги, розріжте навпіл і вийміть м’якоть, залишивши приблизно 0,5 сантиметра біля шкірки. Покладіть м’якоть у миску. Всипте сіль і перець до смаку, додайте половину бекону, половину сиру чедер і половину шніт-цибулі. Додайте розм’якшене масло та вершки. Ретельно перемішайте. Помістіть начинку назад у шкірки та загорніть у фольгу з боків. Посипте зверху сиром, що залишився, беконом і шніт-цибулею. Поставте в духовку ще на 5 хвилин. Вийміть та подавайте з додатковими вершками. За потреби приправте сіллю й перцем.

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