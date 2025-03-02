Хрустящая корочка, нежная начинка, растопленный сыр и пикантный бекон – идеальное сочетание для сытного ужина, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kwestia smaku. Это блюдо не требует сложных ингредиентов или долгого приготовления, поэтому станет отличным выбором для каждой хозяйки.

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Рецепт фаршированного картофеля

Время: 50 минут

50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля (среднего размера, например, для запекания);

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 100 граммов бекона;

– 100 граммов сыра чеддер;

– 4 столовые ложки шнитт-лука;

– 3 столовые ложки сливочного масла;

– 2 столовые ложки сливок + для подачи;

– соль – по вкусу;

– перец – по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Тщательно вымойте картофель, смажьте его оливковым маслом, а затем заверните каждую отдельно в кусок алюминиевой фольги. Выложите картофель на противень и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте примерно 1,5 часа. Духовку не выключайте. Порежьте бекон кубиками и обжарьте на сковороде. Натрите сыр чеддер на терке, а лук мелко порежьте. Запеченный картофель достаньте из фольги, разрежьте пополам и выньте мякоть, оставив примерно 0,5 сантиметра возле кожуры. Положите мякоть в миску. Всыпьте соль и перец по вкусу, добавьте половину бекона, половину сыра чеддер и половину шнитт-лука. Добавьте размягченное масло и сливки. Тщательно перемешайте. Поместите начинку обратно в шкурки и заверните в фольгу по бокам. Посыпьте сверху оставшимся сыром, беконом и шнитт-луком. Поставьте в духовку еще на 5 минут. Выньте и подавайте с дополнительными сливками. При необходимости приправьте солью и перцем.

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