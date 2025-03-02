Хрустка скоринка, ніжна начинка, розтоплений сир і пікантний бекон – ідеальне поєднання для ситної вечері, повідомляє 24 Канал з посиланням на Kwestia smaku. Ця страва не потребує складних інгредієнтів чи довгого приготування, тож стане чудовим вибором для кожної господині.
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Рецепт фаршированої картоплі
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі (середнього розміру, наприклад, для запікання);
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 100 грамів бекону;
– 100 грамів сиру чеддер;
– 4 столові ложки шніт-цибулі;
– 3 столові ложки вершкового масла;
– 2 столові ложки вершків + для подачі;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Ретельно вимийте картоплю, змастіть її оливковою олією, а потім загорніть кожну окремо в шматок алюмінієвої фольги.
- Викладіть картоплю на деко та поставте в розігріту духовку. Випікайте приблизно 1,5 години. Духовку не вимикайте.
- Поріжте бекон кубиками та обсмажте на сковороді. Натріть сир чедер на тертці, а цибулю дрібно поріжте.
- Запечену картоплю дістаньте з фольги, розріжте навпіл і вийміть м’якоть, залишивши приблизно 0,5 сантиметра біля шкірки. Покладіть м’якоть у миску.
- Всипте сіль і перець до смаку, додайте половину бекону, половину сиру чедер і половину шніт-цибулі. Додайте розм’якшене масло та вершки. Ретельно перемішайте.
- Помістіть начинку назад у шкірки та загорніть у фольгу з боків. Посипте зверху сиром, що залишився, беконом і шніт-цибулею. Поставте в духовку ще на 5 хвилин.
- Вийміть та подавайте з додатковими вершками. За потреби приправте сіллю й перцем.
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