Таким позаздрять навіть американці: готуємо ковбойські крильця в пікантному соусі

Запечені крильця завжди раді бачити на столі. Особливо, коли в них хрустка скоринка, а смак доповнює ніжний соус.

Якщо правильно вгадати зі спеціями та соусом, то кожен шматочок крилець смакуватиме просто божественно. Вам точно сподобається "ковбойський" варіант, який здобув популярність в усьому світі, передає 24 Канал з посиланням на Pysznosci.

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Рецепт ковбойських крилець

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячих крилець;

– чайна ложка солі;

– 1/2 чайної ложки меленого перцю.

Для ковбойського соусу:

– 4 столові ложки розтопленого вершкового масла;

– 1 столова ложка дрібно нарізаної свіжої петрушки;

– 1 столова ложка дрібно нарізаної цибулі;

– 1 подрібнений зубчик часнику;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;

– 1 чайна ложка свіжовичавленого лимонного соку;

– 1 чайна ложка копченої паприки,

– 1/4 чайної ложки солі,

– 1/8 чайної ложки червоного перцю.

Приготування:

Нагрійте духовку до 220 градусів і підготуйте деко, вкривши його фольгою. Добре просушіть курячі крильця паперовим рушником, приправте їх сіллю та перцем. Викладіть крильця шкіркою догори на решітку і запікайте приблизно 45 – 50 хвилин, щоб досягти хрусткої скоринки. Поки крильця готуються, зробіть ковбойський соус. У великій мисці змішайте розтоплене масло з петрушкою, цибулею, часником, гірчицею, лимонним соком, копченою паприкою, сіллю та червоним перцем. Коли крильця будуть готові, перекладіть їх у миску з ковбойським соусом ретельно перемішайте, щоб покрити кожен шматочок масла.

Смачного!

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