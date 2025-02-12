Якщо правильно вгадати зі спеціями та соусом, то кожен шматочок крилець смакуватиме просто божественно. Вам точно сподобається "ковбойський" варіант, який здобув популярність в усьому світі, передає 24 Канал з посиланням на Pysznosci.
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Рецепт ковбойських крилець
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 1 кілограм курячих крилець;
– чайна ложка солі;
– 1/2 чайної ложки меленого перцю.
Для ковбойського соусу:
– 4 столові ложки розтопленого вершкового масла;
– 1 столова ложка дрібно нарізаної свіжої петрушки;
– 1 столова ложка дрібно нарізаної цибулі;
– 1 подрібнений зубчик часнику;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– 1 чайна ложка свіжовичавленого лимонного соку;
– 1 чайна ложка копченої паприки,
– 1/4 чайної ложки солі,
– 1/8 чайної ложки червоного перцю.
Приготування:
- Нагрійте духовку до 220 градусів і підготуйте деко, вкривши його фольгою.
- Добре просушіть курячі крильця паперовим рушником, приправте їх сіллю та перцем.
- Викладіть крильця шкіркою догори на решітку і запікайте приблизно 45 – 50 хвилин, щоб досягти хрусткої скоринки.
- Поки крильця готуються, зробіть ковбойський соус. У великій мисці змішайте розтоплене масло з петрушкою, цибулею, часником, гірчицею, лимонним соком, копченою паприкою, сіллю та червоним перцем.
- Коли крильця будуть готові, перекладіть їх у миску з ковбойським соусом ретельно перемішайте, щоб покрити кожен шматочок масла.
Смачного!
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