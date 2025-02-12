Если правильно угадать со специями и соусом, то каждый кусочек крылышек будет смаковать просто божественно. Вам точно понравится "ковбойский" вариант, который получил популярность во всем мире, передает 24 Канал со ссылкой на Pysznosci.
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Рецепт ковбойских крылышек
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 5
Ингредиенты:
– 1 килограмм куриных крылышек;
– чайная ложка соли;
– 1/2 чайной ложки молотого перца.
Для ковбойского соуса:
– 4 столовые ложки растопленного сливочного масла;
– 1 столовая ложка мелко нарезанной свежей петрушки;
– 1 столовая ложка мелко нарезанного лука;
– 1 измельченный зубчик чеснока;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы;
– 1 чайная ложка свежевыжатого лимонного сока;
– 1 чайная ложка копченой паприки,
– 1/4 чайной ложки соли,
– 1/8 чайной ложки красного перца.
Приготовление:
- Нагрейте духовку до 220 градусов и подготовьте противень, укрыв его фольгой.
- Хорошо просушите куриные крылышки бумажным полотенцем, приправьте их солью и перцем.
- Выложите крылышки шкуркой вверх на решетку и запекайте примерно 45 – 50 минут, чтобы достичь хрустящей корочки.
- Пока крылышки готовятся, сделайте ковбойский соус. В большой миске смешайте растопленное масло с петрушкой, луком, чесноком, горчицей, лимонным соком, копченой паприкой, солью и красным перцем.
- Когда крылышки будут готовы, переложите их в миску с ковбойским соусом тщательно перемешайте, чтобы покрыть каждый кусочек масла.
Приятного аппетита!
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