8 червня, 12:45
Закуска на всі випадки життя: запікаємо ароматний камамбер в духовці
Основні тези
- Любите сир? Тоді цей рецепт для вас! Запечений камамбер з медом – чудова закуска до вечірнього келиха вина чи дружніх посиденьок.
- Готується такий сир просто і швидко, а в результаті виходить справжній шедевр.
Запечений в духовці сир камамбер – кулінарний шедевр, відомий своїм насиченим смаком та оксамитовою текстурою. Ця страва пропонує чудовий баланс м'якості, доповнений свіжістю спецій і подається з хрустким хлібом, фруктами або ягодами.
Цей елегантний і водночас простий рецепт ідеально підходить для романтичної вечері або затишних посиденьок з друзями. Як запекти камамбер розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Запечений камамбер
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 1 камамбер;
– 1 гілочка розмарину;
– 2 зубки часнику;
– 1 чайна ложка меду.
Приготування:
- З сиру зніміть обгортку. Зробіть на сирі надрізи ножем, щоб утворилася сіточка.
- Розмарин розріжте на 3 – 4 частини, часник очистьте й поріжемо пластинками. В отвори в сирі вставте розмарин і шматочки часнику. Полийте рідким медом.
- Викладіть сир на застелене пергаментом деко і поставте в нагріту до 180 градусів духовку. Запікайте 15 хвилин.
- Подавайте запечений камамбер з улюбленим варенням, горішками, грінками або свіжим хлібом.
Смачного!
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