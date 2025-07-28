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28 липня, 17:41
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Страва, яку захочеться повторити: соковита запіканка з кукурудзи та сиру

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Кукурудзяна запіканка – це ситна страва без м'яса, з додаванням сиру та яєць.
  • Вона ідеально смакуватиме як самостійно, так і з гарніром.

Кукурудзяна запіканка – зручний вибір для тих, хто шукає ситний обід або вечерю з легкодоступних інгредієнтів. Хоча ця страва не містить м'яса, вона є ситною та поживною завдяки додаванню сиру та яєць.

Ця страва з кукурудзи ідеально смакуватиме як самостійно, так і як доповнення до гарніру. Рецептом запіканки з кукурудзи ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Як зробити запіканку з кукурудзи?

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 5

Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 2 томати;
– 300 грамів консервованої кукурудзи;
– 4 столові ложки борошна кукурудзяного; 
– 125 грамів твердого сиру;
– 1 чайна ложка карі;
– сіль, перець чорний – на смак.

Приготування:

  1. Поріжте помідори навпіл, вийміть насіння та наріжте м'якуш кубиками. Відцідіть рідину з кукурудзи. Сир натріть на великій тертці.
     
  2. З'єднайте кукурудзу, помідори, натертий сир та карі-порошок у великій мисці. Всипте борошно до суміші, ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
     
  3. Додайте яйця, посоліть та поперчіть на смак. Добре перемішайте ложкою або вінчиком.
     
  4. Застеліть форму для запікання пергаментом і викладіть туди масу. Випікайте у розігрітій до 160 – 170 градусів духовці близько 30 хвилин. Поверхня має стати золотистою та пружною. Дайте охолонути і нарізайте.

Смачного!

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