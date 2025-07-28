28 липня, 17:41
Страва, яку захочеться повторити: соковита запіканка з кукурудзи та сиру
Основні тези
- Кукурудзяна запіканка – це ситна страва без м'яса, з додаванням сиру та яєць.
- Вона ідеально смакуватиме як самостійно, так і з гарніром.
Кукурудзяна запіканка – зручний вибір для тих, хто шукає ситний обід або вечерю з легкодоступних інгредієнтів. Хоча ця страва не містить м'яса, вона є ситною та поживною завдяки додаванню сиру та яєць.
Ця страва з кукурудзи ідеально смакуватиме як самостійно, так і як доповнення до гарніру. Рецептом запіканки з кукурудзи ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Як зробити запіканку з кукурудзи?
- Час: 45 хвилин
- Порції: 5
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 2 томати;
– 300 грамів консервованої кукурудзи;
– 4 столові ложки борошна кукурудзяного;
– 125 грамів твердого сиру;
– 1 чайна ложка карі;
– сіль, перець чорний – на смак.
Приготування:
- Поріжте помідори навпіл, вийміть насіння та наріжте м'якуш кубиками. Відцідіть рідину з кукурудзи. Сир натріть на великій тертці.
- З'єднайте кукурудзу, помідори, натертий сир та карі-порошок у великій мисці. Всипте борошно до суміші, ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
- Додайте яйця, посоліть та поперчіть на смак. Добре перемішайте ложкою або вінчиком.
- Застеліть форму для запікання пергаментом і викладіть туди масу. Випікайте у розігрітій до 160 – 170 градусів духовці близько 30 хвилин. Поверхня має стати золотистою та пружною. Дайте охолонути і нарізайте.
Смачного!
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