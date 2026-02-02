Ця французька запіканка смачніша за мʼясо: рецепт на кожен день

Запіканка – це завжди про швидкість та простоту. А у французькому виконанні вона ще й потішить неймовірним смаком.

Сир, лаваш, кілька додатків – і ваша сімʼя вже мчить до столу від самого запаху. Ця запіканка стане ідеальним рішенням на кожен день, адже не передбачає витрати та турботи, розповідає "Господинька".

Як зробити запіканку з сиром?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– упаковка лаваша;

заливка:

– 350 грамів кисломолочного сиру;

– 200 грамів сулугуні;

– зелень до смаку;

– 3 яйця;

– 3 столові ложки сметани;

– 300 мілілітрів кефіру;

– сіль та перець до смаку.

Насолода у кожному шматочку / Фото "Пляшка"

Приготування:

Добре перемішуємо всі інгредієнти для начинки. Так само перемішуємо інгредієнти для заливки. З лаваша вирізаємо кружечки. Викладаємо один лаваш на низ, на нього викладаємо заливку та начинку (по 2 шари). Верхній лаваш ріжемо на порційні шматочки, викладаємо і заливаємо рештою заливки. Випікаємо 25 – 30 хвилин при 190 градусах.

Чому важливо дати запіканці "відпочити" після духовки?

Це потрібно для стабілізації її структури. Поки страва дуже гаряча, сир, соки та сполучні інгредієнти перебувають у рідкому стані. За 10 – 20 хвилин очікування температура всередині трохи знижується, білки та крохмаль схоплюються, і запіканка не розвалиться при нарізанні, розповідає Beszamel.

Крім того, цей час потрібен для рівномірного розподілу соків. Якщо розрізати страву миттєво, весь смачний сік просто витече на дно форми, і запіканка стане сухою. Коли вона стоїть, волога вбирається назад у волокна м’яса, овочів або сиру, роблячи текстуру ніжною.

