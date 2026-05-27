Грузинський соус для всіх салатів: цю заправку почнете давати усюди

Головне у приготуванні салату – правильно вибрати заправку. Майонез не єдина опція, якою варто користуватися.

Грузинська кухня – це не лише шашлик, хінкалі та хачапурі. Навіть салати тут мають унікальний смак, і все завдяки заправці, яку ви можете використати практично у будь-якій страві, розповідає "Господинька".

Як приготувати грузинську заправку для салатів?

Час : 10 хвилин

Порцій 1

Інгредієнти:

– 2 огірки;

– 1/4 чайної ложки солі;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка яблучного оцту;

– 4 – 5 столових ложок оливкової олії;

– перець до смаку;

– 400 мілілітрів процідженого йогурту;

– кріп або мʼята – за бажанням.

Салати будуть неперевершеними / Фото "Господинька"

Приготування: