Укр Рус
Новини Смачно Смачні рецепти Розлітаються на "ура": готуємо домашні заварні пиріжки як у бабусі
26 лютого, 14:14
2

Розлітаються на "ура": готуємо домашні заварні пиріжки як у бабусі

Марта Касіянчук

Заварні пиріжки з картоплею вже давно полюбилися безлічі сімей. Ця страва викликає у багатьох теплі спогади про дитинство, адже колись саме такі готувала кожна бабуся. Вони м'які, апетитні, з хрусткою скоринкою, що огортає ніжну начинку.

Ідеально підходять як для сніданку, так і для швидких перекусів, а готуються просто та швидко. Рецептом заварних дріжджових пиріжків ділиться 24 Канал з посиланням на Instagram @mamanata.food.

Читайте також Дубайський шоколад вже не той: хліб з броколі без борошна – новий "зелений" тренд

Заварні пиріжки з картоплею – рецепт

  • Час: 1 година
  • Порції: 1 (приблизно 20 – 25 штук)

Інгредієнти:
– 250 мілілітрів молока;
– дрібка солі;
– дрібка цукру;
– 25 грамів дріжджів;
– 3 столові ложки олії;
– 750 грамів борошна;
– 250 мілілітрів окропу;
– олія для смаження.

Для начинки:
– 5 картоплин;
– 1 цибуля;
– 50 грамів вершкового масла;
– 3 столові ложки сметани. 

Приготування:

  1. У велику миску налийте тепле молоко й додайте дріжджі, сіль та цукор. Розмішайте до повного розчинення дріжджів.
     
  2. Просійте борошно й поступово додавайте його до молочно-дріжджової суміші. Періодично перемішуйте.
     
  3. Окремо закип'ятіть воду. Швидко влийте окріп у тісто, одночасно замішуйте його ложкою. 
     
  4. Після охолодження тіста до комфортної температури починайте замішувати його руками. Додайте олію та вимішуйте, доки тісто не стане м'яким, еластичним і не липнутиме до рук.
     
  5. Присипте робочу поверхню борошном і викладіть тісто. Розкачайте його у вигляді ковбаски та наріжте на рівні шматочки. Кожен з них розкачайте у круглу основу для пиріжка.
     
  6. На середину кожного кружечка викладіть начинку – картопляне пюре з підсмаженою цибулькою, вершковим маслом і сметаною. Загорніть краї, формуючи акуратні пиріжки.
     
  7. Розігрійте велику сковороду з достатньою кількістю олії. Смажте пиріжки на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
     
  8. Готові пиріжки викладайте на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру. 

Смачного!

Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і м'ясні кульки у вершковому соусі.