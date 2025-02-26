Розлітаються на "ура": готуємо домашні заварні пиріжки як у бабусі

Заварні пиріжки з картоплею вже давно полюбилися безлічі сімей. Ця страва викликає у багатьох теплі спогади про дитинство, адже колись саме такі готувала кожна бабуся. Вони м'які, апетитні, з хрусткою скоринкою, що огортає ніжну начинку.

Ідеально підходять як для сніданку, так і для швидких перекусів, а готуються просто та швидко. Рецептом заварних дріжджових пиріжків ділиться 24 Канал з посиланням на Instagram @mamanata.food. Читайте також Дубайський шоколад вже не той: хліб з броколі без борошна – новий "зелений" тренд Заварні пиріжки з картоплею – рецепт Час: 1 година

1 година Порції: 1 (приблизно 20 – 25 штук) Інгредієнти:

– 250 мілілітрів молока;

– дрібка солі;

– дрібка цукру;

– 25 грамів дріжджів;

– 3 столові ложки олії;

– 750 грамів борошна;

– 250 мілілітрів окропу;

– олія для смаження.



Для начинки:

– 5 картоплин;

– 1 цибуля;

– 50 грамів вершкового масла;

– 3 столові ложки сметани. Приготування: У велику миску налийте тепле молоко й додайте дріжджі, сіль та цукор. Розмішайте до повного розчинення дріжджів.

Просійте борошно й поступово додавайте його до молочно-дріжджової суміші. Періодично перемішуйте.

Окремо закип'ятіть воду. Швидко влийте окріп у тісто, одночасно замішуйте його ложкою.

Після охолодження тіста до комфортної температури починайте замішувати його руками. Додайте олію та вимішуйте, доки тісто не стане м'яким, еластичним і не липнутиме до рук.

Присипте робочу поверхню борошном і викладіть тісто. Розкачайте його у вигляді ковбаски та наріжте на рівні шматочки. Кожен з них розкачайте у круглу основу для пиріжка.

На середину кожного кружечка викладіть начинку – картопляне пюре з підсмаженою цибулькою, вершковим маслом і сметаною. Загорніть краї, формуючи акуратні пиріжки.

Розігрійте велику сковороду з достатньою кількістю олії. Смажте пиріжки на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Готові пиріжки викладайте на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і м'ясні кульки у вершковому соусі.