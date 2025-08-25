Вони навіть стали героями книг: як смачно посмажити зелені помідори
- Зелені помідори можна використовувати не лише для консервації, але й як гарнір до м'яса.
- Страва з смажених зелених помідорів може стати улюбленою для щоденного приготування.
Зелені помідори – це не лише вдала опція для консервації, а й чудовий гарнір до улюбленого мʼяса. Спробуйте їх лише раз – і вам захочеться робити цю страву щодня.
Смажені зелені помідори набули фантастичної популярності з виходом однойменної книги. Втім, цілком заслужено, адже це справді оригінальний відхід від звичних буднів, який хочеться повторювати знову й знову, розповідає 24 Канал з посиланням на портал ITV Media Group.
Як приготувати смажені зелені помідори?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів зелених помідорів;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 1 болгарський перець;
– 300 – 400 грамів курячого філе;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 столова ложка солі;
– 0,5 чайної ложки перцю;
– 2 столові ложки олії.
Приготування:
- Очистьте цибулю та моркву, з болгарського перцю вийміть насіння. Усі овочі добре промийте й обсушіть паперовим рушником.
- Цибулю наріжте невеликими кубиками, перець подрібніть соломкою, моркву натріть на тертці. Зелені помідори також вимийте, обсушіть і поріжте кружечками завтовшки приблизно 1 сантиметр.
- Куряче філе наріжте невеликими кубиками, приправте сіллю, перцем і паприкою.
- На розігріту сковороду влийте олію, викладіть курятину й обсмажте до легкої золотистості. Потім додайте зелені помідори та тушкуйте все разом на слабкому вогні 5–10 хвилин.
- Далі покладіть цибулю, болгарський перець і моркву, перемішайте та обсмажуйте, доки овочі не стануть м’якими і страва не буде повністю готовою.
Смачного!
