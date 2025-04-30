У весняно-літній сезон обов'язковий до приготування: найсмачніший рецепт зеленого борщу

Борщ зі щавлем – улюблена традиційна страва українців, яка має популярність далеко за межами України. Зварити зелений борщ повинен кожен хоча б раз протягом весняно-літнього сезону.

Цю першу страву можна приготувати як традиційну м'ясну версію, так і пісну. Сьогодні 24 Канал з посиланням на BBC пропонує саме класичний рецепт зеленого борщу. Читайте також Вже традиція після свят: готуємо ароматну м'ясну солянку Зелений борщ – рецепт Час: 2 години 10 хвилин

2 години 10 хвилин Порції: 6 – 8 Інгредієнти:

– 600 грамів м'яса (найкраще свинини);

– 3 літри води;

– 400 грамів картоплі;

– 1 морква;

– 200 грамів щавлю;

– 1 пучок кропу;

– 1 пучок петрушки;

– кілька пір'їн зеленої цибулі;

– 4 яйця;

– 1 лавровий лист;

– 5 штук перцю горошком;

– сіль, перець – до смаку. Приготування: Промийте м'ясо та залийте його 3 літрами води. Варіть бульйон на невеликому вогні 1,5 години. Якщо на поверхні з'являтиметься піна – акуратно зберіть її ложкою. Наприкінці додайте перець горошком, сіль і перець до смаку.

Вийміть з м'ясного бульйону м'ясо, відділіть від кістки і наріжте невеликими шматками. Висипте назад у бульйон.

Почистьте картоплю і моркву, наріжте овочі кубиками, висипте в бульйон, доведіть до кипіння і варіть на помірному вогні до готовності. Це приблизно 20 – 30 хвилин.

За цей час відваріть яйця. Почистьте та поріжте за бажанням – половинками або кружальцями.

Поріжте зелень – щавель, кріп, петрушку та зелену цибулю.

Коли овочі готові - висипайте порізану зелень. Варіть 3 хвилини. Після цього зніміть з плити та залиште під кришкою ще на 5 хвилин. Подавайте з яйцями та сметаною. Смачного! Теж приготуйте: соковитий м'ясний рулет у духовці.