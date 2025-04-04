Ідеї крашанок на Великдень: як легко пофарбувати яйця у жовто-блакитні кольори

Домашні крашанки є другою за значущістю стравою на великодньому столі, після паски. Тим, хто хоче додати яскравих фарб до свого свята, варто використовувати натуральні барвники, такі як куркума, буряковий сік, лушпиння цибулі та фіолетова капуста.

24 Канал пропонує приготувати оригінальні жовто-блакитні крашанки. Рецептом поділилася в Instagram @diana_kulikovska. Читайте також Не кришиться і не липне: рецепт ідеальної глазурі на вашу паску Жовто-блакитні яйця для Великодня Інгредієнти:

– білі яйця;

– куркума;

– фіолетова капуста;

– вода;

– оцет;

– олія Як пофарбувати яйця: дивіться відео Приготування: Яйця помийте.

У воду додайте куркуму, яйця та 1 столову ложку оцту та готуйте 10 хвилин.

Яйця з капустою готуйте також на маленькому вогні з 1 ложкою оцту, теж 10 хвилин.

Залиште обидва види яєць в цій воді на всю ніч.

Вранці дістаньте і зверху змастіть олією. Готово! Теж актуально: "Віденська паска", яка довго буде пухкою і вологою.