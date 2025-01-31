Традиційна страва сусідів: готуємо справжній польський "Журек"

Журек – один з найстаріших супів у польській кулінарії. Він має характерний кислуватий смак і вершково-молочний вигляд. У багатьох ресторанах цю традиційну страву подають у невеличких хлібцях, доповнюючи її вареним яйцем, а іноді прикрашають хріном і грибами.

Для швидкого приготування цієї страви важливо мати спеціальну житню або вівсяну закваску – в деяких магазинах її продають вже готову. 24 Канал з посиланням на Shuba ділиться найкласичнішим рецептом журека. Читайте також Італійська класика: готуємо на вечерю неймовірно смачну та просту "Карбонару" від Пави Журек – рецепт Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– 2 літри овочевого бульйону;

– 500 мілілітрів житньої закваски 60%;

– 4 ковбаски;

– 100 грамів бекону;

– 1 цибуля жовта ріпчаста;

– 1 часник;

– 1 столова ложка хріну білого, маринованого;

– 3 столові ложки сметани 30%;

– 2 чайні ложки майорану;

– 2 яйця;

– сіль, перець – на смак. Приготування: У каструлі доведіть овочевий бульйон до кипіння і додайте в нього сирі білі ковбаски, попередньо проколоті виделкою. Зменште потужність плити, щоб бульйон продовжував злегка кипіти.

На сковороді обсмажте нарізаний кубиками бекон і нашинковану цибулю до золотистого кольору, потім додайте вміст сковороди в бульйон. Варіть близько 25 хвилин.

Вилийте добре перемішану закваску в підготовлену основу. Якщо необхідно, додайте ще закваски, щоб отримати бажаний смак. Однак почніть із додавання половини порції та спробуйте бульйон. Потім потроху додавайте закваску, поки не досягнете потрібного рівня кислоти.

Потім додайте в суп злегка роздавлений один зубчик часнику і хрін. Приправте сіллю і перцем до свого смаку.

Насипте майоран на руку і потріть його, розтираючи обома руками, прямо в каструлю – завдяки цьому ви виділите додаткові аромати, що містяться в спеції, і кислий житній суп набуде неповторного запаху. Ще через п'ять хвилин вимкніть вогонь під каструлею.

У чашку зі сметаною додайте кілька столових ложок гарячого супу і ретельно перемішайте – завдяки такому темперуванню сметана не згорнеться при додаванні в майже киплячий суп.

Подавайте кислий житній суп Журек з нарізаною білою ковбасою і половинками зварених круто яєць. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте цю смачну закуску з кабачків, яку подають в ресторанах.