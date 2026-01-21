Смерть двох слюсарів через перенавантаження: Кличко відповів на інформацію у мережі

На тлі важкої ситуації у столиці в мережі поширили інформацію про смерть двох слюсарів через перенавантаження. Мер Києва пояснив, що відомо про смерть однієї людини.

На інформацію про смерть двох слюсарів відповів міський голова Віталій Кличко.

Дивіться також Проблеми зі світлом та теплом: як мешканцям столиці пройти опалювальний сезон

Що повідомляли про смерть слюсарів у Києві?

Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що за останні дні два слюсарі просто померли від дикого перенавантаження. У багатьох зафіксовано обморожування та психофізичне виснаження.

Слюсарі аварійних бригад в Києві працюють в аномально напруженому режимі. Бригад не вистачає тому люди працюють по 2 – 3 доби без перерви – практично валяться з ніг,

– сказав нардеп.

На повідомлення відреагував мер столиці. Віталій Кличко. "Як з'ясували медики, 19 січня помер один слюсар, коли працював на виклику у квартирі одного з будинків. Чоловікові було 60 років. Причини смерті наразі зʼясовують судмедексперти", – відповів він.

Яка зараз ситуація в столиці?