Смерть двох слюсарів через перенавантаження: Кличко відповів на інформацію у мережі
- Мер Києва Віталій Кличко підтвердив смерть одного слюсаря, причини якої з'ясовують судмедексперти.
- Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що слюсарі працюють в перенапруженому режимі, що призвело до випадків смерті та обморожування.
На тлі важкої ситуації у столиці в мережі поширили інформацію про смерть двох слюсарів через перенавантаження. Мер Києва пояснив, що відомо про смерть однієї людини.
На інформацію про смерть двох слюсарів відповів міський голова Віталій Кличко.
Що повідомляли про смерть слюсарів у Києві?
Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що за останні дні два слюсарі просто померли від дикого перенавантаження. У багатьох зафіксовано обморожування та психофізичне виснаження.
Слюсарі аварійних бригад в Києві працюють в аномально напруженому режимі. Бригад не вистачає тому люди працюють по 2 – 3 доби без перерви – практично валяться з ніг,
– сказав нардеп.
На повідомлення відреагував мер столиці. Віталій Кличко. "Як з'ясували медики, 19 січня помер один слюсар, коли працював на виклику у квартирі одного з будинків. Чоловікові було 60 років. Причини смерті наразі зʼясовують судмедексперти", – відповів він.
Яка зараз ситуація в столиці?
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 600 тисяч людей залишили столицю в січні через атаки на енергетичну інфраструктуру.Він порадив мешканцям, у яких є можливість виїхати, зробити це. Водночас аварійні служби намагаються відновити електропостачання після нового удару Росії 20 січня.
"Росіяни хочуть влаштувати гуманітарну катастрофу в нашому рідному місті, щоб люди взимку замерзли", – резюмував Кличко.
Нещодавно росіяни здійснили масований обстріл Києва. Під прицілом ворога опинився Лівий берег столиці, де після атаки не було водопостачання та постраждала людина.