"Раптово втратив свідомість": на Одещині у ТЦК помер чоловік

25 грудня на території Білгород-Дністровського РТЦК та СП помер чоловік. Це сталося в той день, коли його доставили до військкомату для уточнення даних.

Перебуваючи на території центру, чоловік раптово втратив свідомість, передає 24 Канал із посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Що відомо про смерть чоловіка у ТЦК на Одещині?

Військовослужбовці негайно почали надавати чоловіку домедичну допомогу та викликали йому швидку. Вже за лічені хвилини лікарі прибули на місце події. Вони провели комплекс реанімаційних заходів. Однак, на жаль, військовозобов'язаного врятувати не вдалося.

За попередніми висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцева недостатність, спричинена хронічним захворюванням.

Швидкість погіршення стану здоров'я та результати медичного огляду підтверджують раптовий характер патологічного стану.

Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП активно співпрацює з правоохоронцями для з'ясування всіх обставин інциденту.

Там нагадали, що повідомлення про нібито насильницьку смерть або тілесні ушкодження є непідтвердженими і поширювати їх передчасно не можна.

