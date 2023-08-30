Великий цвях у труну путінського режиму: як смерть Пригожина вплине на еліти Росії

Похорони глави ПВК "Вагнера" пройшли у Санкт-Петербурзі в "закритому режимі". Та це – страх Владіміра Путіна перед покійним Євгенієм Пригожиним.

Про це 24 Каналу заявив політолог Олег Саакян, зауваживши, що тепер бункерний дід боїться "примари" ватажка найманців, яку може підхопити будь-хто інший. До слова, літак Євгенія Пригожина розбився 23 серпня.

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"Пригожин створив прецедент. Ситуація з його ліквідацією – це не був крок сили. Це було розв'язання проблеми заднім числом. Проблеми, яка вже створилася і загнала Путіна в цугцванг, де було два поганих рішення", – зауважив Саакян.

Одне з них – залишити ватажка найманців живим. Мовляв, гірше, ніж революція, яка не вдалася, може бути революція, яка не дійшла свого піка. Адже заколот, який починав Пригожин, обірвався. Тому, політолог переконаний, що буде "другий акт" цієї історії. І у вигляді ватажка найманців – він був би ще складніше для російського диктатора.

Рішення ліквідувати главу ПВК "Вагнера" – теж було поганим для бункерного діда, вважає Саакян, адже "кухар Путіна" був частиною еліти, яка наближена до бункерного діда.

Відповідно, це меседж всім іншим, що недоторканих немає. Консенсус, на якому будувався путінський режим, поламаний. Путін – це не Сталін,

– сказав політолог.

Як побудований режим Путіна

Режим російського диктатора не побудований людьми, які пройшли бандитизм, заколоти чи боротьбу. До влади прийшли співробітники спецслужб – люди, які вміють інтригувати, будувати різні схеми. До того ж це і купа крадіїв, які розкрадають те, що належить росіянам.

"Тому він (режим – 24 Канал) будувався на принциповій безкарності еліти. На тому, що Путін гарантує цю безкарність. Вбивши Пригожина, Путін вступив у порожнечу", – сказав політолог.

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Так у російських еліт з'явився страх, який буде їх мобілізовувати шукати майбутнє після бункерного діда. Адже тепер є страх того, що президент країни-агресорки може будь-кого з них знищити. А ще – що цей процес на Пригожині може не зупинитися.

"У цих обставинах нині Пригожин – це не про Пригожина як фізичну особу, це про Пригожина як політичне явище", – сказав Саакян.

Через те могили вагнерівців у Росії бетонують, а самого ватажка найманців ховають без почестей на напівзакритому, безславному цвинтарі на околицях.

Пригожин – це така сама безславна постать. Тому нічого не порушено формального, але ж путінський режим тримається виключно на неформальностях. І отут – це дуже великий цвях у труну путінського режиму,

– наголосив політолог.

Загибель та похорони глави ПВК "Вагнера": коротко