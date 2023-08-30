Большой гвоздь в гроб путинского режима: как смерть Пригожина повлияет на элиты России

Похороны главы ЧВК "Вагнера" прошли в Санкт-Петербурге в "закрытом режиме". Но это – страх Владимира Путина перед покойным Евгением Пригожиным.

Об этом 24 Каналу заявил политолог Олег Саакян, отметив, что теперь бункерный дед боится "призрака" главаря наемников, который может подхватить кто-либо другой. К слову, самолет Евгения Пригожина разбился 23 августа.

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"Пригожин создал прецедент. Ситуация с его ликвидацией – это не был шаг силы. Это было решение проблемы задним числом. Проблемы, которая уже создалась и загнала Путина в цугцванг, где было два плохих решения", – отметил Саакян.

Одно из них – оставить главаря наемников живым. Мол, хуже, чем не удавшаяся революция, может быть революция, не дошедшая до своего пика. Ведь мятеж, который начинал Пригожин, оборвался. Поэтому политолог убежден, что будет "второй акт" этой истории. И в виде главаря наемников – он был бы еще сложнее для российского диктатора.

Решение ликвидировать главу ЧВК "Вагнера" – тоже было плохим для бункерного деда, считает Саакян, ведь "повар Путина" был частью элиты, приближенной к бункерному деду.

Соответственно, это месседж всем остальным, что неприкосновенных нет. Консенсус, на котором строился путинский режим, сломан. Путин – это не Сталин,

– сказал политолог.

Как построен режим Путина

Режим российского диктатора не построен людьми, прошедшими бандитизм, мятеж или борьбу. К власти пришли сотрудники спецслужб – люди, умеющие интриговать, строить разные схемы. К тому же это и куча воров, разворовывающих то, что принадлежит россиянам.

"Поэтому он (режим – 24 Канал) строился на принципиальной безнаказанности элиты. На том, что Путин гарантирует эту безнаказанность. Убив Пригожина, Путин вступил в пустоту", – сказал политолог.

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Так у российских элит появился страх, который будет мобилизовать их искать будущее после бункерного деда. Ведь теперь есть страх того, что президент страны-агрессора может любого из них уничтожить. А еще – этот процесс на Пригожине может не остановиться.

"В этих обстоятельствах ныне Пригожин – это не о Пригожине как физическом лице, это о Пригожине как политическом явлении", – сказал Саакян.

Поэтому могилы вагнеровцев в России бетонируют, а самого главаря наемников хоронят без почестей на полузакрытом, бесславном кладбище на окрестностях.

Пригожин – это такая же бесславная фигура. Поэтому ничего не нарушено формального, но путинский режим держится исключительно на неформальностях. И тут – это очень большой гвоздь в гроб путинского режима,

– подчеркнул политолог.

Гибель и похороны главы ЧВК "Вагнера": коротко