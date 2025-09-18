Сніг може випасти вже у вересні: прогноз, де та коли будуть опади
- Наступного тижня на Прикарпатті можливе випадіння снігу у високогір'ї Карпат з 24 вересня.
- Перед цим, з 20 по 23 вересня, очікується надходження теплої повітряної маси з підвищенням температури вдень до +29 градусів.
Наступного тижня на Прикарпатті очікується зміна погодних умов. Вона може принести сніг у гірські регіони.
Про це у коментарі 24 Каналу розповів Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.
Якою буде погода у горах?
За прогнозом синоптиків, найближчі 5 днів Прикарпаття перебуватиме під впливом антициклону. Переважатиме малохмарна погода, без опадів, лише вдень 19 вересня можливий невеликий дощ. Вночі температура сягатиме +6…+11, у високогір’ї Карпат +2…+7, вдень температура підійматиметься до +17…+22, в горах очікується +9…+14.
З 20 по 23 вересня очікується надходження теплої повітряної маси. Температура підвищиться: вночі буде +8…+13, а вдень повітря прогріється до +24…+29.
Аналізуючи довгострокові прогнози погоди і, зокрема, прогностичні моделі на наступний тиждень, починаючи з 24 вересня очікується зміна погодних умов.
Суттєве зниження нічної та денної температури, випадіння помірних опадів у вигляді дощу, а у високогір’ї Карпат можливе випадіння снігу та мокрого снігу,
– повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.
Чого чекати від погоди далі?
В Укргідрометцентрі також зазначали, що після 25 вересня очікується похолодання через надходження прохолодного повітря з півночі. Проте точніший прогноз буде лише на початку наступного тижня – після оновлення модельних даних.
Синоптикиня Наталія Птуха наголосила, що атмосфера дуже рухлива й мінлива. Зараз можна говорити лише про наявність певної тенденції.
Водночас справжні осінні морози 18 вересня вже фіксували на горі Піп Іван Чорногірський. Температура там впала до -2 градусів, а гірську вершину накрив туман. Проте снігу поки не було.